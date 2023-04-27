"Демонстрация миллиона": более 100 тысяч сторонников юридической реформы собрались возле Кнессета

Тысячи сторонников юридической реформы принимают участие в "Демонстрации миллиона", проходящей возле Кнессета. Около 20:30 новостная служба телеканала "Кешет-12" передала, что в демонстрации участвуют, по оценке правоохранительных органов, от 150 до 200 тысяч человек. Сайт Ynet и многие другие новостные издания, не ассоциирующие себя с правым лагерем, пишут о 140 тысячах участниках.

Демонстрации предшествовал митинг возле мемориального комплекса Гиват а-Тахмошет, который проходил под лозунгом "Да – службе армии, нет – отказничеству, да – воле народа".

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Организаторы демонстрации заказали не менее 1000 автобусов, которые собирали участников митинга со всех городов – от Эйлата до Метулы.

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Однако многие из присутствующих на митинге добирались общественным транспортом. Поезда в Иерусалим шли переполненными. Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о дополнительных поездах на маршруте Тель-Авив – Иерусалим.

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" target="_blank">Сайт Ynet сообщает, что в этом митинге принимают участие университетские преподаватели и профессура. Перед тем, как присоединиться к "Демонстрации миллиона", они провели митинг возле Струнного моста. В нем принимали участие лауреат Нобелевской премии по экономике математик Исраэль Ауман и Талия Айнхорн, специалист по праву. Айнхорн участвуют в переговорах у президента в составе группы специалистов от коалиции.

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На митинге, который начался в 19:00, звучит требование к правительству завершить юридическую реформу, являющуюся одним из предвыборных обещаний. Участники демонстрации также скандируют: "Нет компромиссу!".

Министр финансов Бецалель Смотрич с трибуны митинга заявил: "Народ хочет реформу. И мы ее проведем!".

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Министр юстиции Яир Левин в своей речи выразил уверенность в том, что реформа будет проведена. "Нам нужен суд, который не будет освобождать заключенных, который не будет защищать права семей террористов". Он добавил: "Нам говорят, что цель реформы - захватить суд. На самом деле, все наоборот: мы хотим, чтобы суд служил всем гражданам. В этой реформе нет ничего, что нарушало бы права граждан. Нам говорят: если будет проведена реформа - будет диктатура. Это самая большая ложь. Покажите мне хоть одну демократию, при которой юридические советники принимали решения вместо правительства".

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По данным телеканала "Кан-11", глава правительства Биньямин Нетаниягу не будет участвовать в митинге.

В своем "твиттере" Нетаниягу опубликовал фотографии с митинга, сделанные с дрона, и написал: "Я растроган огромной поддержкой национального лагеря, представители которого сегодня вечером массово приехали в Иерусалим".

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אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.



כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!



חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם pic.twitter.com/xgrdnJCbuy — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023