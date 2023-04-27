adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
13 - 23°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.636 ₪ 4.015 ₪
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
13 - 23°
Эйлат:
20 - 33°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Демонстрация миллиона": более 100 тысяч сторонников юридической реформы собрались возле Кнессета

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Erik Marmor/Flash90

    Тысячи сторонников юридической реформы принимают участие в "Демонстрации миллиона", проходящей возле Кнессета. Около 20:30 новостная служба телеканала "Кешет-12" передала, что в демонстрации участвуют, по оценке правоохранительных органов, от 150 до 200 тысяч человек. Сайт Ynet и многие другие новостные издания, не ассоциирующие себя с правым лагерем, пишут о 140 тысячах участниках.

    Демонстрации предшествовал митинг возле мемориального комплекса Гиват а-Тахмошет, который проходил под лозунгом "Да – службе армии, нет – отказничеству, да – воле народа".

    adv_11 incontent_1

    Организаторы демонстрации заказали не менее 1000 автобусов, которые собирали участников митинга со всех городов – от Эйлата до Метулы.

    adv_12 m_ar_1

    Однако многие из присутствующих на митинге добирались общественным транспортом. Поезда в Иерусалим шли переполненными. Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о дополнительных поездах на маршруте Тель-Авив – Иерусалим.

    adv_13 incontent_2

    " target="_blank">Сайт Ynet сообщает, что в этом митинге принимают участие университетские преподаватели и профессура. Перед тем, как присоединиться к "Демонстрации миллиона", они провели митинг возле Струнного моста. В нем принимали участие лауреат Нобелевской премии по экономике математик Исраэль Ауман и Талия Айнхорн, специалист по праву. Айнхорн участвуют в переговорах у президента в составе группы специалистов от коалиции.

    adv_14 m_ar_2

    На митинге, который начался в 19:00, звучит требование к правительству завершить юридическую реформу, являющуюся одним из предвыборных обещаний. Участники демонстрации также скандируют: "Нет компромиссу!".

    Министр финансов Бецалель Смотрич с трибуны митинга заявил: "Народ хочет реформу. И мы ее проведем!".

    adv_15 incontent_3

    Министр юстиции Яир Левин в своей речи выразил уверенность в том, что реформа будет проведена. "Нам нужен суд, который не будет освобождать заключенных, который не будет защищать права семей террористов". Он добавил: "Нам говорят, что цель реформы - захватить суд. На самом деле, все наоборот: мы хотим, чтобы суд служил всем гражданам. В этой реформе нет ничего, что нарушало бы права граждан. Нам говорят: если будет проведена реформа - будет диктатура. Это самая большая ложь. Покажите мне хоть одну демократию, при которой юридические советники принимали решения вместо правительства".

    adv_16 m_ar_3

    По данным телеканала "Кан-11", глава правительства Биньямин Нетаниягу не будет участвовать в митинге.

    В своем "твиттере" Нетаниягу опубликовал фотографии с митинга, сделанные с дрона, и написал: "Я растроган огромной поддержкой национального лагеря, представители которого сегодня вечером массово приехали в Иерусалим".

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 rimma_dw_d
    adv_20 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:32 Четвертьфинал Евролиги. "Монако" сравнял счет в серии с "Маккаби"
    23:18 Боевое крыло ХАМАС прекратило принимать пожертвования биткоинами
    22:17 Молочные компании отказались пойти навстречу минфину в рассрочке повышения цен
    21:27 Экспорт израильской хайтек-продукции снизился на 7,4%
    21:07 СМИ: Бен-Гвир предложил применять административные аресты в отношении глав криминальных группировок
    19:57 "Демонстрация миллиона": более 100 тысяч сторонников юридической реформы собрались возле Кнессета
    19:33 Попытка теракта возле Ариэля предпринята сотрудником службы безопасности ПА
    18:42 Fars News: иностранный нефтяной танкер был "арестован" в Оманском заливе после того, как протаранил иранский корабль
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5