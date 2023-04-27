"Демонстрация миллиона": более 100 тысяч сторонников юридической реформы собрались возле Кнессета
Тысячи сторонников юридической реформы принимают участие в "Демонстрации миллиона", проходящей возле Кнессета. Около 20:30 новостная служба телеканала "Кешет-12" передала, что в демонстрации участвуют, по оценке правоохранительных органов, от 150 до 200 тысяч человек. Сайт Ynet и многие другие новостные издания, не ассоциирующие себя с правым лагерем, пишут о 140 тысячах участниках.
Демонстрации предшествовал митинг возле мемориального комплекса Гиват а-Тахмошет, который проходил под лозунгом "Да – службе армии, нет – отказничеству, да – воле народа".
Организаторы демонстрации заказали не менее 1000 автобусов, которые собирали участников митинга со всех городов – от Эйлата до Метулы.
Однако многие из присутствующих на митинге добирались общественным транспортом. Поезда в Иерусалим шли переполненными. Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о дополнительных поездах на маршруте Тель-Авив – Иерусалим.
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" target="_blank">Сайт Ynet сообщает, что в этом митинге принимают участие университетские преподаватели и профессура. Перед тем, как присоединиться к "Демонстрации миллиона", они провели митинг возле Струнного моста. В нем принимали участие лауреат Нобелевской премии по экономике математик Исраэль Ауман и Талия Айнхорн, специалист по праву. Айнхорн участвуют в переговорах у президента в составе группы специалистов от коалиции.
На митинге, который начался в 19:00, звучит требование к правительству завершить юридическую реформу, являющуюся одним из предвыборных обещаний. Участники демонстрации также скандируют: "Нет компромиссу!".
Министр финансов Бецалель Смотрич с трибуны митинга заявил: "Народ хочет реформу. И мы ее проведем!".
Министр юстиции Яир Левин в своей речи выразил уверенность в том, что реформа будет проведена. "Нам нужен суд, который не будет освобождать заключенных, который не будет защищать права семей террористов". Он добавил: "Нам говорят, что цель реформы - захватить суд. На самом деле, все наоборот: мы хотим, чтобы суд служил всем гражданам. В этой реформе нет ничего, что нарушало бы права граждан. Нам говорят: если будет проведена реформа - будет диктатура. Это самая большая ложь. Покажите мне хоть одну демократию, при которой юридические советники принимали решения вместо правительства".
По данным телеканала "Кан-11", глава правительства Биньямин Нетаниягу не будет участвовать в митинге.
В своем "твиттере" Нетаниягу опубликовал фотографии с митинга, сделанные с дрона, и написал: "Я растроган огромной поддержкой национального лагеря, представители которого сегодня вечером массово приехали в Иерусалим".
אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023
כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!
חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם pic.twitter.com/xgrdnJCbuy