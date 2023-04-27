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    В Израиле

    Израильские ученые готовятся к эксперименту по выращиванию хумуса на Луне

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    Израильские ученые готовятся к эксперименту по выращиванию хумуса на Луне
    Arie Leib Abrams/Flash90, Yossi Aloni/Flash90

    Через год после того, как гендиректор израильской компании Aviv Labs сообщил об успешном эксперименте по проращиванию хумуса в космосе, было объявлено о подготовке к продолжению эксперимента, но уже на Луне. Ожидается, что эксперимент на спутнике Земли начнется в 2025 году.

    В апреле прошлого года доктор Йонатан Вайнтрауб, гендиректор компании Aviv Labs сообщил, что на международной космической станции успешно завершился эксперимент по проращиванию нута в условиях невисомости и при недостатке солнечного света. 28 зерен специального отобранного сорта были помещены в специальную коробку с гидропоникой, из них взошли 26 зерен. Вайнтрауб тогда сообщал, что результаты эксперимента были поразительными – зерна дали корни быстрее, чем в земных условиях.

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    Израильские ученые полагают, что результаты этих экспериментов помогут обеспечить едой будущие космические колонии на Луне и Марсе.

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    Отметим, что доктор Йонатан Вайнтрауб был одним из основателей ассоциации SpaceIL, отвечавшей за запуск к Луне аппарата "Берешит".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 Июля 2019
    Американцы используют технологии "Берешит" в своей лунной программе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Мая 2019
    NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне
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