Израильские ученые готовятся к эксперименту по выращиванию хумуса на Луне

Через год после того, как гендиректор израильской компании Aviv Labs сообщил об успешном эксперименте по проращиванию хумуса в космосе, было объявлено о подготовке к продолжению эксперимента, но уже на Луне. Ожидается, что эксперимент на спутнике Земли начнется в 2025 году.

В апреле прошлого года доктор Йонатан Вайнтрауб, гендиректор компании Aviv Labs сообщил, что на международной космической станции успешно завершился эксперимент по проращиванию нута в условиях невисомости и при недостатке солнечного света. 28 зерен специального отобранного сорта были помещены в специальную коробку с гидропоникой, из них взошли 26 зерен. Вайнтрауб тогда сообщал, что результаты эксперимента были поразительными – зерна дали корни быстрее, чем в земных условиях.

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Израильские ученые полагают, что результаты этих экспериментов помогут обеспечить едой будущие космические колонии на Луне и Марсе.

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Отметим, что доктор Йонатан Вайнтрауб был одним из основателей ассоциации SpaceIL, отвечавшей за запуск к Луне аппарата "Берешит".