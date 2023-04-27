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    В Израиле

    Переговоры по реформе и "Демонстрация миллиона": противостояние продолжается

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    Переговоры по реформе и
    Flash90/Olivier Fitoussi/POOL

    Представители канцелярии президента Ицхака Герцога намерены ограничить срок переговоров по юридической реформе.

    Как сообщает "Кан", в окружении президента заявляют, что не намерены затягивать переговоры на неопределенный срок, и, если в ближайшее время не наметится прогресс на переговорах и не станет ясно, что наметилась положительная тенденция, глава государства обозначит время, отведенное для диалога. "Речь идет о считанных неделях", – заявляют в окружении Герцога.

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    Депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") также заявил в интервью "Кан РЭКА", что переговоры не будут длиться вечность. "Наша цель завершить их до начала сессии Кнессета, которая открывается

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    30 апреля, однако мы не собираемся стоять с секундомером, и, если выяснится, что есть шанс на достижение договоренностей, мы продлим переговоры на какое-то время, но не до бесконечности", – сказал Буарон.

    Накануне сообщалось, что стороны пришли к первым договоренностям. Речь идет о дискуссии вокруг процесса утверждения Основных законов. По сообщению "Кан", согласно достигнутым договоренностям, Основной закон будет утверждаться четырьмя чтениями, при этом в четвертом чтении потребуется особое большинство для утверждения закона. Необходимое большинство пока не оговаривается.

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    В "Махане Мамлахти" опровергли эту публикацию. "Несмотря на положительную атмосферу на переговорах, никакое продвижение на зафиксировано", – заявили в партии Бени Ганца. Глава фракции Зеэв Элькин заявил в интервью "Кан РЭКА", что главным вопросом остается состав комиссии по выбору судей. "Все зависит от того, чего хотят в "Ликуде" – сбалансировать состав комиссии по выбору судей или поставить во главу Верховного суда человека, который прошел смотрины в семье Нетаниягу", – сказал Элькин.

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    Как сообщает "Кан", министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") намерен заморозить назначение новых судей, в том числе нового главы Верховного суда, если не будут достигнуты договоренности по изменению состава комиссии по выбору судей. В октябре 2023 года глава Верховного суда Эстер Хайют уходит на пенсию, а вслед за ней Верховный суд покинет и судья Анат Барон. Замораживание работы комиссии по выбору судей означает, что не будет назначен новый глава Верховного суда, а число действующих судей сократится до 13.

    Летняя сессия Кнессета откроется 30 апреля, и в коалиции намерены сосредоточить усилия на утверждении бюджета. Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что в "Ликуде" опасаются долгосрочного замораживания законопроектов по юридической реформе. В то же время, депутат Буарон заявил, что беседовал с министром юстиции Яривом Левином и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и получил заверения в том, что реформа будет утверждена. "Сейчас идет обсуждение того, в какой форме и в каком масштабе это будет сделано", – сказал Буарон.

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    27 апреля в Иерусалиме состоится демонстрация сторонников юридической реформы. Митинг, получивший название "Демонстрация миллиона израильтян", будет проходить между Кнессетом и зданием Верховного суда. На митинге выступят министр финансов Бецалель Смотрич, министр юстиции Ярив Левин, глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман и некоторые другие. Министр юстиции призвал израильтян принять участие в демонстрации. "Я нуждаюсь в вас", – сказал он в записанном видеообращении.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Апреля 2023
    Подготовка к демонстрации правого лагеря в Иерусалиме: список перекрываемых улиц
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