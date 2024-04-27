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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 апреля: удары по целям в центре и на юге сектора

время публикации: 27 апреля 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 07:02
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 апреля: удары по целям в центре и на юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 27 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре и на юге сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий несколько возросла.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аз-Зауайда; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Джэд в Нусейрате, есть убитые и раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Бархум в лагере Ябна в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Сауди, к западу от Рафаха, на юге сектора, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 апреля.

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