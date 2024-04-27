ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в ливанских деревнях Маркаба и Сарбин
время публикации: 27 апреля 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 21:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в деревне Маркаба. Также удар был нанесен по военному объекту террористов в деревне Сарбин на юге Ливана.
Ливанские источники передают, что в результате удара, нанесенного по зданию в Сарбине, есть погибшие.
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