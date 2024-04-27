ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты и террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в пятницу, 26 апреля, после того, как бойцы 869-го батальона заметили террориста "Хизбаллы", входящего в одного из военных зданий в Кфар Киле, на юге Ливана, самолеты ЦАХАЛа атаковали здание.

В районе Рихан, также на юге Ливана, истребители ВВС минувшей ночью атаковали военную структуру "Хизбаллы". Кроме того, был нанесен удар по военной структуре террористов в районе Кфар Шуба, на юге Ливана.

Артиллерийским огнем ЦАХАЛа была атакована цель, представляющая угрозу, в районе Альма аш-Шааб.