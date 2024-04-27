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Израиль

Десятки ракет были запущены из Ливана в сторону Верхней Галилеи

время публикации: 27 апреля 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 00:27
Сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее
Chaim Goldberg /Flash90

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах Верхней Галилеи.

Тревога прозвучала в районе горы Мерон, Кфар Хошен, Ор а-Гануз, Бар-Йохай.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что из Ливана было запущено около 30 ракет. Большая часть из них упала на незастроенной местности. По предварительным данным, в результате обстрела нет раненых.

Террористическая группировка "Хизбалла" сообщила об осуществлении атаки на военную базу ЦАХАЛа на горе Мерон.

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