Десятки ракет были запущены из Ливана в сторону Верхней Галилеи
время публикации: 27 апреля 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 00:27
Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах Верхней Галилеи.
Тревога прозвучала в районе горы Мерон, Кфар Хошен, Ор а-Гануз, Бар-Йохай.
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что из Ливана было запущено около 30 ракет. Большая часть из них упала на незастроенной местности. По предварительным данным, в результате обстрела нет раненых.
Террористическая группировка "Хизбалла" сообщила об осуществлении атаки на военную базу ЦАХАЛа на горе Мерон.