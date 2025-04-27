На юге Газы оружие и боеприпасы найдены в мешках UNRWA. Видео

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют в Рафиахе, на юге сектора Газы. Основные действия ведутся в районе Таль ас-Султан.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами этой бригады были обнаружены и уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры, найдено много оружия. Ликвидированы десятки террористов. Взорваны несколько заминированных домов.

В ходе операции примерно в 80 метрах от здания, которое ранее служило школой, и примерно в 100 метрах от здания, которое ранее служило больницей в Рафиахе, военные обнаружили мешки для гуманитарной помощи UNRWA, внутри которых были найдены оружие и боеприпасы, по всей видимости, принадлежавшие боевикам ХАМАСа.