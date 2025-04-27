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Израиль

Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Негев
время публикации: 27 апреля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 07:52
Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 27 апреля в Рахате было совершено вооруженное нападение, в результате которого был тяжело ранен мужчина 27 лет.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

В ночь на 27 апреля в Рахате, в 19-м квартале, в результате стрельбы был убит юноша. Парамедики констатировали его смерть. Также ранения средней тяжести получил еще один мужчина. Он доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Израиль
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