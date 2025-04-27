Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина

Утром 27 апреля в Рахате было совершено вооруженное нападение, в результате которого был тяжело ранен мужчина 27 лет.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

В ночь на 27 апреля в Рахате, в 19-м квартале, в результате стрельбы был убит юноша. Парамедики констатировали его смерть. Также ранения средней тяжести получил еще один мужчина. Он доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.