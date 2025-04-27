Ракетный обстрел из Йемена. Тревога к югу от Мертвого моря

В 4:50 27 апреля поступило предупреждение "Цева адом" о ракетной атаке. Была указана возможная зона поражения: Арава и Мёртвое море.

Тревога прозвучала в ряде населенных пунктов к югу от Мертвого моря.

В 4:52 ЦАХАЛ уточнил: зафиксирован запуск ракеты из Йемена.

В 5:00 ЦАХАЛ заявил: за пределами воздушного пространства Израиля перехвачена одна ракета, летевшая из Йемена.

Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.