Визит Беннета в США, споры вокруг учебного года и "десять градусов правее". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Теракт в аэропорту Кабула едва не сорвал главное внутриполитическое событие Израиля уходящей недели. Встреча премьер-министра Израиля и президента США, помимо очевидных дипломатических, геополитических и военных вопросов, всегда преследует и внутриполитические цели. Поездка Нафтали Беннета исключением не является. Все предшествовавшие визиту дни приближенные премьера и он сам посвятили "обработке" общественного мнения в одном, вполне определенном направлении: попытке дистанцировать себя от предыдущего правительства, от бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Мы получили крайне тяжелое наследство в иранском вопросе", – раз за разом повторяли приближенные Беннета.

"Я привез из Иерусалима новую атмосферу, атмосферу сотрудничества", – сказал премьер-министр в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном. Эти камни, брошенные в огород "Ликуда", как и следовало ожидать, вызвали там крайне нервозную реакцию. "Я не очень понимаю, какому Нафтали Беннету верить: тому, кто будучи министром в правительстве Нетаниягу, поддерживал политику в отношении Ирана, или тому, кто сегодня критикует ее", – сказал в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета Офир Акунис.

В том что касается фактов, правда, в данном случае, на стороне "Ликуда". Почти девять лет Нафтали Беннет в "большой" политике, большую часть этого времени он провел в правительствах Биньямина Нетаниягу, был членом военно-политического кабинета, был даже министром обороны. Будет очень затруднительно найти в прошлом критические замечания нынешнего премьер-министра по поводу политики Нетаниягу в отношении Ирана. Неясно, что именно открылось Беннету после того, как он переступил порог канцелярии премьер-министра.

Очевидно, однако, что перед поездкой в США Беннет счел, что для него открылась возможность остановить стремительное падение популярности на фоне продолжающейся четвертой волны коронавируса. Опросы, опубликованные за несколько дней до визита, давали картину, которую невозможно интерпретировать двояко. Так опрос опубликованный телеканалом "Кешет", который трудно заподозрить в чрезмерных симпатиях к Биньямину Нетаниягу, показал, что 46% израильтян предпочитают предыдущее правительство (да-да, то самое правительство Нетаниягу-Ганца), в то время как 33% предпочитают нынешнее правительство. 51% опрошенных оценили работу премьер-министра как плохую, лишь 40% дали ей высокую оценку. Показатель, который должен особо обеспокоить Нафтали Беннета: лишь 25% считают, что он более подходит на должность главы правительства, чем Нетаниягу. 45% хотят видеть главой правительства нынешнего лидера оппозиции. Да, сейчас нет выборов, и опросы в такое время – это скорее игра для журналистов и политиков. Однако опросы дают представление об общей тенденции. И тенденция эта не сулит Нафтали Беннету ничего хорошего.

Аксиомой израильской политики всегда было утверждение, согласно которому социально-экономическая повестка дня способствует улучшению позиций левоцентристского лагеря, в то время как внешнеполитическая и военная тематика играют на руку, так называемым, правым. Но тут пришел коронавирус и эти устаревающие определения стали и вовсе нерелевантными.

В правительстве нет единого мнения. Если министр просвещения Ифат Шаша Битон продолжает говорить о необходимости скорейшего возвращения к обычному формату занятий, то министр строительства Зеэв Элькин считает, что начало учебного года должно быть отложено хотя бы до окончания праздников. Этого же мнения придерживаются и некоторые другие члены кабинета, однако лишь Элькин голосовал против, оставшись в меньшинстве.

Однако голосование не сняло вопрос с повестки дня. Уже на следующий день появились публикации, согласно которым учебный год начнется только в средних и старших классах, а в правительстве заявили, что оставили за собой право пересмотреть решение о начале занятий.

Мало на что израильтяне реагируют так болезненно, как на возможный срыв начала учебного года. В окружении Беннета отлично понимают, что 1 сентября в большей степени его экзамен, чем экзамен профильного министра. Если 1 сентября начнется учеба, и через десять дней мы не получим вспышку заболеваемости в школах, это будет означать, что риск себя оправдал. Если же начнется новая волна коронавируса, то она может смыть не только план, утвержденный правительством, но и само правительство. Открытие учебного года станет, своего рода, лакмусовой бумажкой, которая даст ясную картину всей работы правительства.

Еще один вопрос, остающийся на повестке дня – это возможность локдауна. Эта возможность существует, хотя о ней говорят едва ли как о чем-то неприличном. "Они изобрели патент: локдаун без объявления локдауна", – сказал мне на этой неделе один из депутатов от "Ликуда". "Если все позакрывать, а для доступа в открытые заведения требуется "зеленый стандарт", то чем это особо отличается от локдауна?" – добавил он.

Атмосфера локдауна без его формального объявления продолжает сгущаться, и все больше министров говорят о том, что, несмотря на некую положительную тенденцию в данных по коронавирусу, нельзя будет избежать введения новых ограничений. Об этом, в частности, заявил министр юстиции Гидеон Саар. Так или иначе, окончательное решение будет принято перед самыми праздниками, до которых осталось чуть более недели.

На этой неделе продолжала накаляться атмосфера и вокруг сектора Газы. Беннет, обещавший, что его правительство будет находиться "на десять градусов правее" правительства Нетаниягу, ведет очень сдержанную тактику: с одной стороны концентрирует силы на границе, с другой – очень сдержанно реагирует на провокации ХАМАСа. Сообщение пресс-службы ЦАХАЛа о том, что "заделана дыра в заборе через которую был произведен выстрел, что привело к тяжелому ранению бойца пограничной полиции МАГАВ", является яркой иллюстрацией всей израильской политики в отношении Газы. Мы латаем дыры в заборе, почти уже не задаваясь вопросом, что дальше. И в этом отношении правительство Беннета практически ничем пока не отличается от предыдущего кабинета.

Перед отъездом в США Нафтали Беннет дал интервью газете The New York Times и сделал несколько заявлений, напомнивших, что речь идет о премьер-министре, придерживающихся правых взглядов. В частности, он пообещал продолжить строительство в Иудее и Самарии, в рамках естественного прироста населения, а также вновь высказался против возобновления работы консульства США в "Восточном" Иерусалиме. В то же время, на этой неделе было опубликовано сообщение о том, что заморожены работы по дальнейшему расширению шоссе Иерусалим – Гуш Эцион. "На десять градусов правее", – сказал Беннет. Ощущается это не во всем.

И последнее. Неожиданная смерть 49-летнего Саида аль-Харуми станет немаловажным событием для арабской политики в Израиле в целом и для партии РААМ в частности. Аль-Харуми был единственным арабским депутатом из Негева. Помимо этого аль-Харуми представлял в партии РААМ радикальное крыло, возражавшее против присоединения партии к коалиции во главе с Беннетом и Лапидом. Депутат Айман Хатиб-Ясин, которая займет его место, гораздо более лояльна Мансуру Аббасу, а значит – и коалиции. Парадоксальным образом смерть Саида аль-Харуми может укрепить стабильность коалиции.