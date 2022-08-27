ЦАХАЛ: в поселении Кохав-Яаков в результате стрельбы со стороны Каландии ранена девочка
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В субботу, 27 августа, в 19:20, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в поселении Кохав-Яаков 7-летняя девочка получила огнестрельное ранение, играя во дворе своего дома.
По всей вероятности, девочка пострадала в результате случайного выстрела со стороны деревни Каландия.
При этом "7 канал" сообщает со ссылкой на представителя службы безопасности, что существует подозрение, что в ребенка выстрелили террористы, успевшие скрыться.
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Официального комментария ЦАХАЛа пока не поступало. Информация проверяется и уточняется.
Девочка была доставлена парамедиками МАДА в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Она в сознании, по мнению врачей, ее состояние оценивается как легкое.
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