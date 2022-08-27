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    В Израиле

    Последние дни августа: в Израиле очень жарко

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    Последние дни августа: в Израиле очень жарко
    Gershon Elinson/Flash90

    С субботы, 27 августа, до среды, 31 августа, в Израиле, особенно во внутренних и северных горных районах, будет очень жарко. При этом на побережье Средиземного моря, Эйлатского залива и даже на берегу Мертвого моря температура поднимется незначительно, хотя из-за высокой влажности, жара тоже будет переноситься нелегко.

    27-31 августа в Иерусалиме днем температура будет подниматься до 34-37 градусов, в Иудее и Самарии – до 33-36, в Негеве – до 35-38, на Голанских высотах – до 38-42, на побережье озера Кинерет – до 40-45, в Иорданской долине – до 41-45.

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    С 1 сентября температура немного понизится, но по-прежнему будет жарко.

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    Рекомендации службы скорой помощи "Маген Давид Адом"

    В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

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    Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).

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    На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых помещениях. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

    Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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    При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

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    Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

    Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить. Другой вариант – занятия спортом в кондиционируемых залах.

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    При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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    Требования пожарных

    Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.

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    Пожарная служба будет работать в состоянии повышенной готовности.

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    На данном этапе конкретных предупреждений и запретов пожарная служба не публиковала.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Августа 2022
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