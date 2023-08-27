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    В Израиле

    Полиция раскрыла убийство арабской девушки-лесбиянки

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    Соцсети     Полиция раскрыла убийство арабской девушки-лесбиянки
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В воскресенье, 27 августа, полиция объявила о раскрытии убийства 18-летней Шарит Ахмад, проживавшей в деревне Кисра в Галилее. Она была застрелена в июне этого года.

    Задержаны трое подозреваемых, в их числе брат убитой – Саид, которого обвиняют в том, что он заказал убийство сестры.

    Причиной убийства стала сексуальная ориентация девушки – она была лесбиянкой.

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    Шарит Ахмад была убита 9 июня 2023 года на 8544 дороге у въезда в деревню Ярка. Ее смерть констатировали в больнице "Галиль" в Нагарии. До того брат ей неоднократно угрожал в связи с ее сексуальной ориентацией. Причем двое ее старших братьев ранее были осуждены за подобные угрозы и приговорены к тюремному заключению. После этого Шарит находилась в приюте для женщин, пострадавших от насилия.

    Убийство Шарит было совершено в то время, когда в Израиле проходит "месяц гордости" – по всей стране устраивались шествия представителей ЛГБТ-сообщества.

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    После ее убийства, 10 июня, около театра "Габима" в Тель-Авиве проходила акция протеста.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Июня 2023
    На севере Израиля застрелена 18-летняя девушка
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