Полиция раскрыла убийство арабской девушки-лесбиянки

В воскресенье, 27 августа, полиция объявила о раскрытии убийства 18-летней Шарит Ахмад, проживавшей в деревне Кисра в Галилее. Она была застрелена в июне этого года.

Задержаны трое подозреваемых, в их числе брат убитой – Саид, которого обвиняют в том, что он заказал убийство сестры.

Причиной убийства стала сексуальная ориентация девушки – она была лесбиянкой.

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Шарит Ахмад была убита 9 июня 2023 года на 8544 дороге у въезда в деревню Ярка. Ее смерть констатировали в больнице "Галиль" в Нагарии. До того брат ей неоднократно угрожал в связи с ее сексуальной ориентацией. Причем двое ее старших братьев ранее были осуждены за подобные угрозы и приговорены к тюремному заключению. После этого Шарит находилась в приюте для женщин, пострадавших от насилия.

Убийство Шарит было совершено в то время, когда в Израиле проходит "месяц гордости" – по всей стране устраивались шествия представителей ЛГБТ-сообщества.

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После ее убийства, 10 июня, около театра "Габима" в Тель-Авиве проходила акция протеста.