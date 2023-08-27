Туристы оказались в закрытой военной зоне в районе Мертвого моря, погиб иностранец

В полицию Израиля поступило сообщение о том, что группа туристов пошла в поход по территории закрытой военной зоны в районе Мертвого моря, в районе Бар Йегуда, и один из них потерял сознание.

На место происшествия выехали спасатели полиции и ЦАХАЛа.

Позже стало известно, что туристы по ошибке зашли на минное поле. Всех выводят пешком спасатели.

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадали шесть человек. Женщина 34 лет и четверо мужчин (примерно 30 лет) с состоянии от легкого до средней тяжести. Двое пострадавших – израильтяне, остальные – иностранцы. Еще один пострадавший (иностранный гражданин) умер.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что для спасения туристов были задействованы силы 669-го авиационного спасательно-эвакуационного подразделения, инженерное подразделение и медики из бригады "Йоав".

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн приказал начать расследование по факту данного трагического происшествия.