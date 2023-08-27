adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.800 ₪ 4.097 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
26 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Туристы оказались в закрытой военной зоне в районе Мертвого моря, погиб иностранец

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Туристы оказались в закрытой военной зоне в районе Мертвого моря, погиб иностранец
    Пресс-служба МАДА     Туристы оказались в закрытой военной зоне в районе Мертвого моря, погиб иностранец
    Пресс-служба полиции Израиля

    В полицию Израиля поступило сообщение о том, что группа туристов пошла в поход по территории закрытой военной зоны в районе Мертвого моря, в районе Бар Йегуда, и один из них потерял сознание.

    На место происшествия выехали спасатели полиции и ЦАХАЛа.

    Позже стало известно, что туристы по ошибке зашли на минное поле. Всех выводят пешком спасатели.

    adv_12 m_ar_1

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадали шесть человек. Женщина 34 лет и четверо мужчин (примерно 30 лет) с состоянии от легкого до средней тяжести. Двое пострадавших – израильтяне, остальные – иностранцы. Еще один пострадавший (иностранный гражданин) умер.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что для спасения туристов были задействованы силы 669-го авиационного спасательно-эвакуационного подразделения, инженерное подразделение и медики из бригады "Йоав".

    Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн приказал начать расследование по факту данного трагического происшествия.

    adv_13 m_ar_2

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:41 Руководители арабских местных советов встретятся с главой ШАБАКа, министром внутренних дел и министром финансов
    10:11 Туристы оказались в закрытой военной зоне в районе Мертвого моря, погиб иностранец
    10:04 Председатель КНР призвал придать исламу китайский характер
    08:57 5 дней до начала учебного года: конфликт между учителями и минфином не разрешен
    08:01 Месси удачно дебютировал в MLS. "Интер Майами" прервал черную серию
    07:10 Бокс. Усик нокаутировал Дюбуа
    06:51 Около Сахнина застрелен мужчина
    06:26 Перестрелка в районе Туль-Карема, ранены четверо боевиков
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom