Утверждено создание комиссии по проверке применения полицией шпионского программного обеспечения

На заседании правительства была утверждена инициатива министра юстиции по созданию комиссии по проверке применения следственными органами и прокуратурой шпионского программного обеспечения.

Перед заседанием правительства министр юстиции Ярив Левин встретился с главой ШАБАКа Роненом Баром и после этой встречи внес изменения в свое предложения о создании комиссии.

Состав комиссии будет назначен министром юстиции Яривом Левином. Председателем будет судья в отставке Моше Дрори, бывший заместитель председателя окружного суда Иерусалима.

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Согласно предложению Левина, комиссия, вопреки заключению юридического советника правительства, сможет проверять дела, находящиеся в процессе расследования или суда, однако "будет проверять" обращения юрсоветника или госпрокурора, если те потребуют не расследовать то или иное дело.

Ранее руководство полиции предупредило премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что если правительство утвердит создание комиссии по проверке использования полицией шпионского программного обеспечения, это приведет к волне увольнений в правоохранительных органах, поскольку помешает их работе.

Одновременно юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала свое официальное заключение, в котором сообщает, что правительственная комиссия по проверке применения следственными органами программы Pegasus, которую министр юстиции намерен создать, не будет иметь полномочий проверять дела, находящиеся в процессе расследования или суда – в том числе дела, по которым проходит глава правительства Биньямин Нетаниягу.

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