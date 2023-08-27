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    В Израиле

    Утверждено создание комиссии по проверке применения полицией шпионского программного обеспечения

    время публикации: | последнее обновление:
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    Утверждено создании комиссии по проверке применения полицией шпионского программного обеспечения
    AP Photo/Sebastian Scheiner, Yonatan Sindel/Flash90

    На заседании правительства была утверждена инициатива министра юстиции по созданию комиссии по проверке применения следственными органами и прокуратурой шпионского программного обеспечения.

    Перед заседанием правительства министр юстиции Ярив Левин встретился с главой ШАБАКа Роненом Баром и после этой встречи внес изменения в свое предложения о создании комиссии.

    Состав комиссии будет назначен министром юстиции Яривом Левином. Председателем будет судья в отставке Моше Дрори, бывший заместитель председателя окружного суда Иерусалима.

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    Согласно предложению Левина, комиссия, вопреки заключению юридического советника правительства, сможет проверять дела, находящиеся в процессе расследования или суда, однако "будет проверять" обращения юрсоветника или госпрокурора, если те потребуют не расследовать то или иное дело.

    Ранее руководство полиции предупредило премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что если правительство утвердит создание комиссии по проверке использования полицией шпионского программного обеспечения, это приведет к волне увольнений в правоохранительных органах, поскольку помешает их работе.

    Одновременно юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала свое официальное заключение, в котором сообщает, что правительственная комиссия по проверке применения следственными органами программы Pegasus, которую министр юстиции намерен создать, не будет иметь полномочий проверять дела, находящиеся в процессе расследования или суда – в том числе дела, по которым проходит глава правительства Биньямин Нетаниягу.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Августа 2023
    Комиссия по проверке шпионских программ: полиция против, Левин внес изменения после встречи с главой ШАБАКа
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Августа 2023
    Компания Paragon приостановила сотрудничество с полицией Израиля до завершения расследования комиссии "Pegasus"
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    Баарав-Миара: правительственная комиссия по применению программы Pegasus не сможет перепроверять незавершенные дела
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