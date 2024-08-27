Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 августа: операции в Шхеме и Сальфите, около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в районе Байт-Фурика), в Сальфите, около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Хеврона (в Ятте, Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения.

Террористы обстреляли израильских военных в районе Каландии, между Иерусалимом и Рамаллой. Завязалась перестрелка. Позже военные задержали одного из подозреваемых в причастности к нападению.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 августа.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в районе Вади-Рахель, к югу от Бейт-Лехема, был застрелен 37-летний житель деревни и еще три человека получили ранения различной степени тяжести. В сообщении вина возлагается на "израильских поселенцев". Источник в службах безопасности заявил израильской радиостанции "Кан Бет", что солдатами ЦАХАЛа в этом районе не применялось огнестрельное оружие, и палестинцы были ранены не военными. Названо имя убитого: это Халиль Салем Зияда.

В деревне Хауара (южнее Шхема) подвергся "каменной атаке" израильский автомобиль. Водительнице удалось самостоятельно покинуть деревню, она не пострадала, но автомобилю камнями причинен ущерб.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после проверки и оперативных действий было исключено подозрение о возможном похищении девушки в Самарии. Сообщалось об обнаружении "заявленного" автомобиля. Дальнейшие поиски позволили прийти к выводу, что похищения не было.