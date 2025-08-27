Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 27 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь около побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 24-32, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-вторник – без существенных изменений.