В Израиле вступил в силу третий жесткий карантин

В воскресенье, 27 декабря, в 17:00, в Израиле в третий раз с момента начала эпидемии коронавируса введен жесткий карантин. По решению правительства локдаун объявлен на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1000, а индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – до 1.

По оценке генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, жесткий карантин продлится не две, а три-четыре недели.

УСЛОВИЯ ЖЕСТКОГО КАРАНТИНА

Локдаун включает в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиенту, но закрыты для приема посетителей.

Закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводится ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.

Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

Ведены ограничения в общественном транспорте.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.

Комиссия Кнессета по образованию отменила решение правительства, согласно которому на дни жесткого карантина должна была прекратиться учеба в средних классах израильских школ. В соответствии с этим решением, все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах (по определению коронавирусного кабинета) продолжат учебу в дни карантина.

Приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход – по 10 человек, и не более 10 групп).

Руководство полиции заявляет, что будут учтены "уроки" первых двух локдаунов: число блокпостов на дорогах сократят, сделав основной акцент на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений, чтобы не допускать скопления людей. Кроме того, полиция собирается больше разъяснять и предупреждать, чем штрафовать. Однако в случаях грубого нарушения предписаний полицейские будут вынуждены штрафовать нарушителей.

Полиция планирует установить лишь 21 пропускной пункт на дорогах страны, который будет функционировать в утренние и дневные часы. Однако по вечерам число временных КПП на дорогах будет увеличиваться до 300 и более.

Особое внимание полиция планирует уделять арабским населенных пунктам и ультрарелигиозным кварталам, где уровень заражаемости наиболее высокий.

Демонстрации не запрещены. Но полиция будет строго следить за тем, чтобы участники таких акций соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.

В воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил, что в первую неделю вакцинации – с 20 по 26 декабря – первую дозу вакцины от коронавируса получили 280 тысяч граждан Израиля. Из них 68 тысяч были привиты в минувшие выходные. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в течение 30 дней в Израиле будут сделаны 4,5 миллиона прививок. Так как каждый человек должен получить 2 порции, за месяц, как обещал Нетаниягу, прививку получат 2,25 миллиона граждан Израиля.

Начиная с этой недели вакцина будет предоставляться не только людям старше 60 лет и медикам, но и хроническим больным. Согласно опубликованной информации, по состоянию на 27 декабря, в Израиле будут действовать 150 пунктов вакцинации, а к 20 декабря откроются еще 80.

В ближайшее время в минздраве надеются достичь такого масштаба вакцинации населения, при котором прививки будут получать около 150 тысяч человек в день. По оценке минздрава, в течение месяца миллионы израильтян получат не только первую, но и вторую дозу вакцины.

Успех кампании по вакцинации зависит от двух основных факторов: увеличения поставок вакцин Pfizer и Moderna в Израиль и активности граждан.

В настоящее время ни о какой нехватке вакцины речи не идет, более того, предполагается, что прививки будут производиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. При таких темпах, по данным минздрава, к концу марта большинство населения может быть вакцинировано. Планируется, что помогать в осуществлении вакцинации будут сотни медиков Армии обороны Израиля.

Ресурс OurWorldInData начал мониторинг процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 26 декабря, Израиль занимал первое место в рейтинге с показателем 3,23 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). Данные этого рейтинга опубликовал и минздрав Израиля. На втором месте в мире Бахрейн (3,03). Далее следуют: Великобритания (1,18), США (0,59), Россия (0,48), Канада (0,12), Китай (0,07).

В 11:50, в воскресенье, 27 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:04 утра. Сравнение с данными за 26 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 400099 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 35560 человек. 361317 выздоровели после коронавируса. 3222 заболевших COVID-19 умерли.

1056 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 604 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 172 из них в критическом состоянии, 145 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 208 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 64898 тестов. В 4,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.