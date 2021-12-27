Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 18:44

Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"

В понедельник, 27 декабря, глава правительства Нафтали Беннет провел совещание, посвященное распространению вируса "птичьего гриппа" в различных районах страны. В совещании приняли участие глава СНБ д-р Эяль Хулата, гендиректор министерства главы правительства Яир Пинес и другие.

Премьер-министр получил обновленную информацию о распространении вируса в северном регионе, в частности в мошаве Маргалиот и заповеднике Агамон Хула, и об усилиях по решению этой проблемы, предпринимаемых министерством сельского хозяйства в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и экологии.

Министерство сельского хозяйства проводит работы по уничтожению и вывозу птиц, пораженных вирусом, с целью предотвращения заражения людей и животных.


На данном этапе информации о заражении людей нет. Люди, контактировавшие с инфицированными птицами, получают профилактическое лечение.

Премьер-министр поручил разработать план совместных действий различных органов, внимательно следить за развитием ситуации и регулярно предоставлять ему информацию.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:02 Брат и сестра, пережившие Холокост и не видевшиеся десять лет, смогли встретиться благодаря МАДА
18:44 Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"
18:02 СМИ: комиссия по формированию списка "красных стран" предлагает оставить в нем 15 из 99 государств
17:49 В Бейт-Шемеше правые активисты преследовали Бени Бегина и стыдили его в мегафон
17:15 На "заседании 40" коалиция оказалась в меньшинстве. Беннет из карантина выехал в Кнессет
16:55 Израильтянка оштрафована и выслана из Египта за три патрона в багаже
16:41 В Лоде был угнан автомобиль с двумя детьми на заднем сиденье. Угонщик арестован
16:23 В арабском квартале Иерусалима атакован автомобиль с евреями
16:14 В Афуле в результате ДТП тяжело пострадал пешеход
15:18 На шоссе номер 65 попала под машину девушка, пострадавшая в тяжелом состоянии
Загрузка...