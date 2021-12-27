Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"

В понедельник, 27 декабря, глава правительства Нафтали Беннет провел совещание, посвященное распространению вируса "птичьего гриппа" в различных районах страны. В совещании приняли участие глава СНБ д-р Эяль Хулата, гендиректор министерства главы правительства Яир Пинес и другие.

Премьер-министр получил обновленную информацию о распространении вируса в северном регионе, в частности в мошаве Маргалиот и заповеднике Агамон Хула, и об усилиях по решению этой проблемы, предпринимаемых министерством сельского хозяйства в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и экологии.

Министерство сельского хозяйства проводит работы по уничтожению и вывозу птиц, пораженных вирусом, с целью предотвращения заражения людей и животных.

На данном этапе информации о заражении людей нет. Люди, контактировавшие с инфицированными птицами, получают профилактическое лечение.

Премьер-министр поручил разработать план совместных действий различных органов, внимательно следить за развитием ситуации и регулярно предоставлять ему информацию.