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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 16:41

В Лоде был угнан автомобиль с двумя детьми на заднем сиденье. Угонщик арестован

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В Лоде был угнан автомобиль с двумя детьми на заднем сиденье. Угонщик арестован

Жительница Лода, оставив в машине двух своих детей и не выключив двигатель, заскочила "на пару минут в магазин", когда она вышла, то не было ни машины, ни детей.

Инцидент произошел на улице Герцля в Лоде не прошлой неделе. В полицию поступило сообщение о похищении автомобиля, в котором находились дети 4 и 1,5 лет.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что автомобиль с детьми был обнаружен на заправочной станции, где его бросил угонщик.


Преступник был задержан полицией спустя несколько часов. У него были найдены несколько видов наркотических веществ, крупная сумма наличных денег, которые, как полагает следствие, были похищены из угнанной машины.

В понедельник, 27 декабря, в мировой суд Ришон ле-Циона было подано обвинительное заключение против угонщика, а также просьба оставить его под арестом до окончания судебного процесса.

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