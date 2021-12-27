Назначен координатор по празднованию Лаг ба-Омер на горе Мерон
Министр по делам религий Матан Каана объявил о назначении координатора, который будет руководить всеми вопросами, связанными с праздником Лаг ба-Омер на горе Мерон.
Координатором назначен бригадный генерал запаса, генерал-майор полиции в отставке Цви Теслер.
Теслер будет координировать действия всех структур, связанных с мероприятиями на горе Мерон, в соответствии с рекомендациями государственной комиссии, которая занимается расследованием трагедии, произошедшей в прошлом году.
Напомним, комиссия, в частности, рекомендует ограничить число участников мероприятий на Мероне до 20 тысяч человек, назначить одного из министров ответственным за празднование Лаг ба-Омера, запретить раздачу пищи гостям мероприятия, сократить продолжительность мероприятия и сократить число разжигаемых на территории горы костров до одного.
Члены комиссии также настаивают на ремонте всех инфраструктур комплекса на горе Мерон.
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