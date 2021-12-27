Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 08:35

Назначен координатор по празднованию Лаг ба-Омер на горе Мерон

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Назначен координатор по празднованию Лаг ба-Омер на горе Мерон

Министр по делам религий Матан Каана объявил о назначении координатора, который будет руководить всеми вопросами, связанными с праздником Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Координатором назначен бригадный генерал запаса, генерал-майор полиции в отставке Цви Теслер.

Теслер будет координировать действия всех структур, связанных с мероприятиями на горе Мерон, в соответствии с рекомендациями государственной комиссии, которая занимается расследованием трагедии, произошедшей в прошлом году.

Напомним, комиссия, в частности, рекомендует ограничить число участников мероприятий на Мероне до 20 тысяч человек, назначить одного из министров ответственным за празднование Лаг ба-Омера, запретить раздачу пищи гостям мероприятия, сократить продолжительность мероприятия и сократить число разжигаемых на территории горы костров до одного.


Члены комиссии также настаивают на ремонте всех инфраструктур комплекса на горе Мерон.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2021
Промежуточные рекомендации комиссии расследования трагедии на Мероне: ограничить число участников и разрешить только один костер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2021
Комиссия по расследованию катастрофы на Мероне передаст Беннету рекомендации по изменению порядка празднований
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 октября 2021
Полиция выдвинула условия для следующего празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 октября 2021
Трагедия на Мероне: генерал полиции в отставке обвинил генинспектора в отказе ограничить число паломников

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:19 На севере Израиля задержаны девять подозреваемых в шантаже и угрозах
09:30 По подозрению в изнасиловании во время "интервью" задержан житель одного из арабских районов Иерусалима
09:15 Бывшая охранница тюрьмы "Гильбоа" требует от ШАБАСа два с половиной миллиона шекелей
08:40 СМИ: Беннет знал об опасности вспышки коронавируса среди своих приближенных и не сообщил министрам
08:35 Назначен координатор по празднованию Лаг ба-Омер на горе Мерон
07:37 Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
06:31 Дистанционное обучение в школах и ограничения в торговых центрах: вступили в силу меры по борьбе с "омикроном"
05:41 Прогноз погоды на 27 декабря: повышение температуры, малооблачно
23:59 Начало грибного сезона в Израиле. Присылайте ваши фотографии
23:03 "Кан-11": в Китае выявлен первый случай заражения "омикроном". Пекин обвиняет Израиль
Загрузка...