Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 05:41

Прогноз погоды на 27 декабря: повышение температуры, малооблачно

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Прогноз погоды на 27 декабря: повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 27 декабря, температура немного повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах на севере и в центре. Местами дымка.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 8-20, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-18, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-20, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-50 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

Во вторник похолодает, переменная облачность. В среду-четверг – дожди.

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