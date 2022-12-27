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    В Израиле

    "Дефицит" портфелей: в "Ликуде" растет число недовольных

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером во вторник, 27 декабря, будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал проводить встречи с депутатами от "Ликуда" и обсуждать с ними будущие назначения в правительстве.

    Депутат Давид Амсалем был извещен о том, что не получит пост министра юстиции или спикера Кнессета. Как сообщает телеканал "Кан-11", Амсалему был предложен расширенный портфель министра экономики или министра энергетики. Амсалем категорически отказался и заявил, что останется обычным депутатом. "Это плата за лояльность и поддержку", – иронично заявил он.

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    Как сообщалось ранее, на пост спикера Кнессета, судя по всему, будет назначен Амир Охана. Однако не исключено, что Дани Данон также выставит свою кандидатуру на эту должность, и тогда во фракции "Ликуда" будет проведено голосование. При наличии подписей 10% депутатов фракции голосование будет тайным.

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    Пост министра иностранных дел по ротации поделят Исраэль Кац и бывший посол Израиля в США Рон Дермер. Министром обороны станет Йоав Галант, министерства просвещения и транспорта поделят между собой Эли Коэн и Мири Регев.

    Идит Сильман получит пост министра экологии, Хаим Кац – министра туризма, Мики Зоар – министра культуры и спорта.

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    Как сообщает журналист "Макор ришон" Аатара Герман, Нетаниягу предложил по меньшей мере трем высокопоставленным представителям "Ликуда" должности дипломатов, пытаясь таким образом справиться с "дефицитом" министерских портфелей, но все трое отказались.

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    Встречи Нетаниягу с членами фракции "Ликуд" продолжатся 28 декабря.

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