"В Газе нет непричастного населения". Интервью с уроженцем Хан-Юниса Дором Шахаром

Айман Абу Субух родился 46 лет назад в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. В 13 лет он убежал из дома, отправился в Ришон ле-Цион и несколько лет подрабатывал охранником на стройплощадке. Познакомившись с еврейской семьей, Айман заинтересовался иудаизмом. В 19 лет Абу Субуха задержали и выслали в Газу, где он провел полгода в палестинской тюрьме. Вернувшись в Израиль окольным путем, через Египет и Турцию, Айман впоследствии прошел гиюр и взял имя Дор Шахар.

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Беседовал Шауль Резник.

Вы не понаслышке знаете о настроениях, царящих среди жителей Газы. Что для них является отправной точкой в палестино-израильском конфликте?

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Полученное в детстве воспитание. Мне было три года, рядом сидел дедушка и повторял: "Ты знаешь, что эти еврейские собаки забрали у нас землю в Яффо? Вся Палестина наша, а они ее забрали. Когда вырастешь, ты их убьешь".

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Мой отец 27 лет работал в Израиле строителем. На территории сектора находился ЦАХАЛ, израильтяне по выходным приезжали на рынок Хан-Юниса за покупками. Солдаты играли с нами в футбол. Папа садился в обычный автобус, проходил минимальную проверку и ехал на работу. Всякий раз, когда в газете появлялось сообщение о теракте, он говорил: "Хвала Аллаху". Потому что в детстве его учили тому же, чему и меня.

Израильский ребенок появляется на свет, и им сразу занимаются родители – разговаривают, читают книги, любят, играют. В детских садах Газы воспитанникам надевают военную форму и повязывают ленточку на голову. Зеленая – ХАМАС, черная – "Исламский джихад". С раннего возраста их приучают к тому, что высшей доблестью является террор во имя пророка Мухаммада.

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Иное отношение к жизни, иное отношение к смерти. Я часто встречаюсь с семьями солдат ЦАХАЛа. Матери говорят: "Я не сплю по ночам, я боюсь, что в дверь постучатся и сообщат о гибели сына". В Газе смерть боевика – повод для радости. Родителей хвалят, соседи раздают сладости. Убивать неверных – великая заповедь.

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Но ведь считается, что мусульмане и христиане – "люди Писания".

"Аль-Каида" убивала христиан 11 сентября 2001 года? Убивала. "Исламское государство"? Тоже. ХАМАС? "Хизбалла"? Как расшифровывается ХАМАС?

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Исламское движение сопротивления.

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Это экстремистский ислам. Да, в исламе написано, что нельзя убивать, нельзя вступать в половую связь до брака. На рейв-вечеринке террористы и убивали, и пытали, и насиловали. Потому что с их точки зрения, евреи и христиане – неверные. Не верующие в ислам и не признающие Мухаммада. Этот термин, "неверные", активно используется в пропагандистских видеороликах, чаще, чем просто "евреи".

Кровь неверных ничего не стоит. С 1948 года Израиль прошел через войны с Египтом, Иорданией, Сирией, Ливаном, теперь еще присоединились йеменские хуситы. И все ненавидят неверных. Почему за границей исламисты атакуют местных евреев, которые, может, и в Израиле ни разу не были, и английский у них – родной язык? Почему напали на жителей кибуцев, которые возили жителей Газы в израильские больницы? Потому что с неверными надо бороться. Не с израильтянами, сионистами, оккупантами, а с неверными как таковыми.

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Вот вам еще одно детское воспоминание. Я спрашивал у родителей, почему палестинский флаг такой разноцветный. "Зеленый цвет – ислам. Черный – джихад. Белый – это душа, а красный треугольник – кровь Палестины. Мы вернем Палестину душой и кровью, включая Аль-Кудс аш-Шариф (Иерусалим)".

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Насколько искренне жители Газы поддерживают ХАМАС и ему подобные террористические движения?

Пойдем от обратного. Если бы в Газе жили добрые и хорошие люди, заинтересованные в благополучной жизни, они бы выходили на демонстрации против ХАМАСа. Их же большинство, как считают израильтяне. Большинство – и мы говорим об арабах, которые умеют воевать – если б хотело, съело бы этот самый ХАМАС с потрохами.

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Нет там непричастного населения. Я помню, как в Хан-Юнисе бросали камни в солдат, а потом наши соседи прятали у себя очередного "героя". После того, как израильская полиция выдала меня в Газу, я полгода отсидел в палестинской тюрьме. Следователь еще тогда говорил: "Рабочие, которые ездят в Израиль, – наши осведомители".

Ненависть передается из поколения в поколение. Первое поколение швыряло камни в израильских солдат, второе использовало ножи, третье – огнестрельное оружие, четвертое взрывало автобусы, пятое вело ракетные обстрелы. Шестое поколение захватило приграничные населенные пункты.

Вопреки прецедентам времен операции "Страж стен" (в мае 2021 года), израильские арабы на этот раз остались в стороне от эскалации насилия. Почему тогда имело место насилие, а сейчас его нет?

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Израильские арабы, проживающие в том же Лоде, ощущают связь с жителями Газы, предки которых из Лода убежали. Это их братья, часть их семей. Теперь давайте поймем, что означает остаться в стороне. Они протестовали против ХАМАСа? Нет, свои чувства они выплескивали на клавиатуру. Полиция периодически отчитывается о задержаниях очередного врача или актрисы, которые в соцсетях поддерживают террор.

Как вы оцениваете поступок израильских солдат, которые прочли молитву "Шма Исраэль" в мечети Дженина?

На войне делай и произноси всё, что хочешь, но не снимай на видео и не выкладывай в интернет. Я понимаю солдат, но сделанное ими действительно разозлило мусульманский мир. Надеюсь, что инцидент в Дженине не явится дополнительным фактором для давления на Израиль с целью прекратить операцию в Газе. Никаких роликов выкладывать не надо. Информационная тишина укрепляет безопасность.

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Вернемся в Газу. Как вы оцениваете стратегию ведения войны, исходя из особенностей ландшафта сектора?

Дома надо взрывать целиком, поскольку террористы минируют развалины. А наши солдаты гибнут.

Я надеялся, что работа ВВС будет более интенсивной. Когда война ведется вот уже два с половиной месяца, а по Израилю продолжают выпускать ракеты, это свидетельствует об одном: ХАМАС по-прежнему силен. Да, у нас есть "Железный купол", но террористы знают, что осколки падают, люди в напряженном состоянии. Психологический эффект очевиден.

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Хан-Юнис надо атаковать с воздуха. Там скрываются лидеры террористов, там есть сеть туннелей, которая опутывает весь сектор. Распространенный вариант нападения на солдат – боевик появляется буквально из-под земли, стреляет, возвращается в туннель и добирается до Рафиаха на юге.

Временное прекращения огня с целью освобождения заложников – хорошо или плохо?

Это ошибка. Надо воевать без перерыва, остановка военных действий привела к тому, что боевики пополнили запасы еды и воды. Если бы ЦАХАЛ продолжил воевать, заложников можно было бы вернуть, не идя на поводу у террористов. Любая сделка укрепляет положение ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок. И их аппетиты будут расти, трое палестинских заключенных в обмен на одного заложника – это только начало.

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Предположим, что ХАМАС разгромлен. Что дальше?

В идеале – перевоспитание детей силами израильских учителей, владеющих арабским. Но этого никогда не произойдет. И поэтому наше положение продолжит оставаться сложным.