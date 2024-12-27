ЦАХАЛ предупреждает отдыхающих на севере страны: при обнаружении опасных предметов звонить в полицию
время публикации: 27 декабря 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 07:35
В пятницу-субботу многие израильтяне отправятся в леса на севере страны. В грибной сезон такие прогулки особенно популярны среди русскоязычных граждан.
ЦАХАЛ напоминает, что на севере страны велика вероятность во время таких прогулок обнаружить опасные предметы – неразорвавшиеся снаряды, фрагменты ракет и т.п. Военные рекомендуют не приближаться к таким предметам, не подпускать любопытных и сообщить об этом силам безопасности и полиции Израиля.