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Израиль

ЦАХАЛ предупреждает отдыхающих на севере страны: при обнаружении опасных предметов звонить в полицию

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заповедники/парки
время публикации: 27 декабря 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 07:35
ЦАХАЛ предупреждает отдыхающих на севере страны: при обнаружении опасных предметов звонить в полицию
David Cohen/Flash90

В пятницу-субботу многие израильтяне отправятся в леса на севере страны. В грибной сезон такие прогулки особенно популярны среди русскоязычных граждан.

ЦАХАЛ напоминает, что на севере страны велика вероятность во время таких прогулок обнаружить опасные предметы – неразорвавшиеся снаряды, фрагменты ракет и т.п. Военные рекомендуют не приближаться к таким предметам, не подпускать любопытных и сообщить об этом силам безопасности и полиции Израиля.

Израиль
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