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Израиль

Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств убийства в Лоде

Мада
Полиция
время публикации: 27 декабря 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 18:11
Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств убийства в Лоде
Flash90

Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств убийства молодого мужчины в Лоде.

По данным МАДА, мужчина в возрасте примерно 20 лет, житель Рамле, получил тяжелое проникающее ранение в результате инцидента с применением насилия в Лоде. Он был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" парамедиками МАДА. Вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полицейские приступили к розыску подозреваемых и сбору улик.

Израиль
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