Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств убийства в Лоде

Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств убийства молодого мужчины в Лоде.

По данным МАДА, мужчина в возрасте примерно 20 лет, житель Рамле, получил тяжелое проникающее ранение в результате инцидента с применением насилия в Лоде. Он был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" парамедиками МАДА. Вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полицейские приступили к розыску подозреваемых и сбору улик.