Работа посольства Израиля в Украине в условиях военных действий. Комментарий посла Михаила Бродского

Посольство Израиля в Украине переехало в Польшу, но продолжает оказывать помощь израильтянам. О том, как работают дипломаты в новых условиях, рассказывает глава дипломатический миссии Михаил Бродский.

По вашей оценке, сколько граждан Израиля покинуло Украину с начала военных действий и сколько еще остается в стране?

По нашим оценкам, от полутора тысяч до двух тысяч израильтян покинули Украину за последние три дня. Здесь по-прежнему остаются, по моей оценке, от восьми до десяти тысяч.

Посольство переехало в Польшу. Как оно поддерживает связь с израильтянами, которые находятся на украинской территории. Поступает множество обращений, в том числе и к нам, что по контактным телефонам невозможно дозвониться.

Действительно, мы вчера переехали в Польшу, находимся недалеко от границы. Наши представители находятся на двух пограничных пунктах между Украиной и Польшей 24 часа в сутки. По "горячей линии", действительно, очень сложно дозвониться. Одновременно это пытаются сделать сотни человек. Мы пытаемся этот вопрос решить, чтобы для каждой страны была своя горячая линия. Ведь наши представители есть и на КПП с другими странами – Венгрией, Румынией, Словакией.

Что касается границы с Польшей, то наши представители находятся в желтых жилетках, мы просили всех на машину поставить плакат с надписью IL. Так мы сможем их идентифицировать, возможно, попытаться помочь им ускорить пересечение границы. Главная проблема на границе – это многочасовые очереди. Только что была попытка прорвать границу на одном из КПП с Польшей. Это новости последних минут.

Как работает взаимодействие израильских дипломатов с украинскими и польскими пограничниками?

К израильтянам относятся нормально, к представителям посольства тоже относятся нормально. Но мы не можем решить проблемы, которые сейчас общие для всех. Толпы народу, ситуация гуманитарного кризиса.

Нет возможности для организованной эвакуации. Дороги забиты, очень сложно кого-то эвакуировать. Но есть возможность самостоятельно выехать поездами, по крайней мере, из Киева. На странице посольства в Facebook мы публикуем данные о поездах. На сегодняшний день это самый эффективный способ добраться до Западной Украины.

Достаточно ли на границе израильского персонала?

Персонала достаточно. Было направлено много людей из Израиля, из посольств в странах Центральной Европы. Проблема не в количестве людей, а в том, что нет возможности добраться до всех израильтян, которые находятся в очереди. Очень плохая связь, а даже если есть возможность связаться с людьми, не всегда есть возможность ускорить прохождение границы. Люди стоят, люди озлоблены и это довольно опасно. Нужно понимать, что когда человека вытаскивают из очереди, остальные смотрят на это не очень одобрительно. Могу добавить, что мы единственное посольство, которое занимается эвакуацией граждан. Мы не видели на пограничных пунктах ни одного представителя других посольств.

Беседовал Павел Вигдорчик