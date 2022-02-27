Беннет поговорил с Путиным и предложил быть посредником на переговорах с Украиной
В воскресенье, 27 февраля, по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля сообщает: "Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью. В свою очередь Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий".
В пресс-службе добавили, что сторонами было "условлено продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях".
Вскоре после этого государственное российское агентство РИА Новости объявило, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области Беларуси. В Киеве эту информацию не подтверждают.
Российское агентство "Интерфакс" поясняет, что о согласии властей Украины на переговоры в Гомеле сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского, а также в окружении Владимира Мединского.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию российских переговорщиков в Гомеле, заявил, что они ждут до 15:00 белорусского времени ответа на предложение начать переговоры. По словам Мединского, которые цитирует сайт РБК, украинской делегации была гарантирована безопасность в ходе переговоров. Мединский утверждал, что украинская сторона ранее соглашалась на вариант проведения переговоров в Гомеле, и сетовал, что Киев ведет себя непоследовательно.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры в Минске могли быть возможны, если бы Россия не напала на Украину с территории Беларуси. Зеленский подчеркнул, что он по-прежнему открыт для переговоров в других местах. Он рассказал, что Киев предлагал Москве альтернативные нейтральные площадки – Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку.
Сообщалось, что Зеленский предлагал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету быть посредником на переговорах с Москвой.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил BBC News, что в Киеве считают предложения Москвы о переговорах на территории Беларуси в Гомеле "примитивной и предсказуемой пропагандистской историей", которую разыгрывают "Песков и российская сторона". "Как могла прибыть в Гомель российская делегация, если форматного решения о переговорах еще нет и быть не могло? Потому что Россия, предложив переговоры, усилив при этом обстрелы территории Украины, тут же выставила ультиматум. На который получила резкий отказ от украинской стороны", – сказал Подоляк в интервью BBC News. По его словам, Россия "уже подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-22, чтобы уничтожать мирных жителей, и параллельно поехала в Гомель". "Очевидно, что это просто пропаганда. Это именно то поведение России, которое провоцирует мир на всё более жёсткую реакцию. На тотальное отключение России от глобальных рынков и финансов. Потому что реальные переговоры должны быть честными, согласованными и без каких-либо пропагандистских спецопераций в Гомеле или Минске". Подоляк добавил, что позиция Украины "проста и прозрачна": "честные переговоры в согласованном месте без каких-либо ультиматумов". По его словам, при "адекватном подходе" Москвы переговоры "сразу же начнутся".
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