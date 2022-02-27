Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
14 - 16°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 февраля 2022 г., 18:51

Глава МВД: украинским туристам, находящимся в Израиле, автоматически продлят визы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава МВД: украинским туристам, находящимся в Израиле, автоматически продлят визы

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед сообщила, что всем гражданам Украины, находящимся в нашей стране по туристической визе, срок визы будет автоматически продлен на два месяца.

Для продления визы не нужно подавать заявление и приходить в МВД, визы будут продлены автоматически.

Отметим, что пресс-секретарь Управления регистрации населения и иммиграции в беседе с редакцией NEWSru.co.il сообщила, что Управление приняло решение в ближайшее время не проводить проверки наличия виз и не выдворять из страны граждан Украины, находящихся в Израиле нелегально.

При этом в Управлении утверждают, что политика Израиля в адрес туристов с украинским гражданством, которые приезжают в страну в эти дни, не изменилась, и граждан Украины впускают в страну в общем порядке. То есть, не впускают в том случае, если на границе решат, что человек приехал в страну только под видом туриста и на самом деле намерен остаться здесь нелегально.


Редакция NEWSru.co.il запросила у Управления данные о том, скольким гражданам Украины было отказано во въезде в Израиль за последние четыре дня.

Ранее консул Украины в Израиле обратился в МВД с просьбой воздержаться от отказа на въезд в Израиль для граждан Украины в связи с опасными для жизни военными действиями в Украине.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:54 ДТП в Самарии: два человека получили тяжелые травмы
15:35 В Израиле создан сайт с информацией о помощи Украине и украинцам
14:35 В субботу у дома Беннета состоится митинг с требованием оказать помощь Украине
14:12 Правила въезда в Израиль для граждан России, в том числе для тех, у кого есть родственники-израильтяне, не изменились
14:12 Посол Израиля в Украине Михаил Бродский получил легкие травмы в ДТП
12:41 МИД Израиля опубликовал актуальную информацию для израильтян, намеревающихся покинуть Украину
11:45 Освобожден израильтянин, задержанный российскими военными в Черном море
11:37 Самолет с телом Романа Бродского, убитого в Украине, вылетел из Румынии в Израиль
08:27 "Макор Ришон": 76% израильтян поддерживают Украину, 10% на стороне России
08:01 Война России против Украины: 74% читателей NEWSru.co.il за Украину. Итоги опроса
Загрузка...