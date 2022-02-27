Глава МВД: украинским туристам, находящимся в Израиле, автоматически продлят визы

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед сообщила, что всем гражданам Украины, находящимся в нашей стране по туристической визе, срок визы будет автоматически продлен на два месяца.

Для продления визы не нужно подавать заявление и приходить в МВД, визы будут продлены автоматически.

Отметим, что пресс-секретарь Управления регистрации населения и иммиграции в беседе с редакцией NEWSru.co.il сообщила, что Управление приняло решение в ближайшее время не проводить проверки наличия виз и не выдворять из страны граждан Украины, находящихся в Израиле нелегально.

При этом в Управлении утверждают, что политика Израиля в адрес туристов с украинским гражданством, которые приезжают в страну в эти дни, не изменилась, и граждан Украины впускают в страну в общем порядке. То есть, не впускают в том случае, если на границе решат, что человек приехал в страну только под видом туриста и на самом деле намерен остаться здесь нелегально.

Редакция NEWSru.co.il запросила у Управления данные о том, скольким гражданам Украины было отказано во въезде в Израиль за последние четыре дня.

Ранее консул Украины в Израиле обратился в МВД с просьбой воздержаться от отказа на въезд в Израиль для граждан Украины в связи с опасными для жизни военными действиями в Украине.