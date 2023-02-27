На горе Герцля в Иерусалиме похоронили убитых террористом братьев Янив

На военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме прошли похороны братьев Гилеля Менахема Янива (21) и Ягеля Яакова Янива (20), которые были убиты террористом в Самарии. Братья были похоронены рядом друг с другом.

На похороны пришли тысячи людей – родственники и друзья, жители поселка Ар Браха и других поселений в Самарии, сослуживцы, политики и общественные деятели, бывшие соученики и преподаватели.

Раввин Союза иешиват-хесдер Ури Пинский сказал: "Весь народ Израиля собрался, чтобы отдать дань уважения этим двум святым ангелам, Ягелю и Гилелю... Мы все скорбим вместе с близкими и крепко обнимаем их, чтобы укрепить их в эти невыносимо трудные минуты".

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Теракт в Самарии. Фоторепортаж

В воскресенье, 26 февраля, террористы обстреляли автомобиль Citroen C1 с израильскими номерными знаками в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). В результате теракта убиты двое израильтян – братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, из поселка Ар Браха. Террорист скрылся. Ведется розыск убийцы и его сообщников.

В публикации израильского сайта Srugim.co.il говорилось, что стрелял один террорист (а не двое, как предполагалось ранее). Скорее всего, террорист подъехал к месту нападения на машине, но скрылся пешком. Он подошел к автомобилю Citroen C1 с израильскими номерными знаками, который застрял в пробке, и выпустил по нему 12 пуль. Огонь велся из пистолета или пистолета-пулемета (возможно, самодельного "Карло" – "Карл Густав"). После обстрела машины террорист сбежал.

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Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за это нападение. Но представители ХАМАСа и "Исламского джихада" объявили, что было совершено "героическое нападение".

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После теракта большая группа еврейских поселенцев устроила погром в Хауаре и других арабских деревнях к югу от Шхема.