Министр внутренних дел распорядился закрыть сухопутные границы Израиля

Министр внутренних дел Арье Дери объявил о закрытии сухопутных границ Израиля, начиная с 6 часов утра 28 января.

Как сообщила пресс-служба главы МВД, распоряжение касается пограничных пунктов "Нагар а-Ярден", "Таба" и "Арава". Распоряжение останется в силе, по меньшей мере, до 31.1.

Отметим, что после закрытия международного аэропорта Израиля для входящих и исходящих рейсов, оставшиеся открытыми сухопутные границы позволяли израильтянам, находившимся за границей, вернуться домой. Сотни израильтян из Европы и Дубая меняли билеты на рейсы до Иордании, откуда через сухопутные границы они въезжали в Израиль.

Отметим, что распоряжение МВД не касается пограничного пункта "Алленби", который остается открытым для палестинцев, жителей Восточного Иерусалима. Однако, по информации в СМИ, Арье Дери намерен выпустить распоряжение также о закрытии этого пропускного пункта.