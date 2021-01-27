Из-за политического кризиса жесткий карантин может быть снят

28 января состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о продлении срока карантина еще по меньшей мере на одну неделю. Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц дал согласие на созыв заседания правительства по этому вопросу. В "Кахоль Лаван" возражали.

Министр обороны Бени Ганц выдвинул условием утверждение без каких-либо изменений закона об увеличении штрафов за нарушение карантинных распоряжений. "Нет смысла продлевать карантин, если его правила не соблюдаются", – заявляют в окружении Ганца. До тех пор пока Ганц не дал согласия на обсуждение вопроса о продлении карантина, заседание правительства не может быть созвано.

В "Кахоль Лаван" не готовы голосовать и за утверждение правил действующего карантина. Вечером 26 января глава организационной комиссии Кнессета Эйтан Гинзбург отказался созывать заседание, на котором должно было состояться голосование по предоставлению законодательной комиссии дополнительного времени по обсуждению правил карантина, действующего до полуночи 31 января. "Закон один для Бней-Брака и Бейтар Илита, Герцлии и Ришон ле-Циона. До тех пор пока это не так – нет смысла продлевать карантин и продлевать обсуждение", – заявил Гинзбург.

Обсуждение правил действующего карантина передано пленарному заседанию Кнессета, которое откроется 27 января в 16:00. Если парламент не утвердит правила до наступления пятницы, 29 января, все ограничения автоматически будут отменены. Также в этом случае будут аннулированы штрафы израильтянам, нарушившим предписания в ходе последней недели. В настоящий момент у коалиции нет большинства из-за разногласий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Глава коалиции Мики Зоар ("Ликуд") обвинил своих недавних коалиционных партнеров в готовности подвергнуть риску жизни граждан в угоду электоральным интересам. "В "Кахоль Лаван" возражают против любого компромисса в законе о штрафах. Они готовы рисковать жизнью граждан во имя успеха их предвыборной кампании", – заявил Зоар. В ответ в "Кахоль Лаван" заявили следующее: "Мики Зоар пытается всех обмануть, чтобы получить возможность продолжить пресмыкательства перед ультраортодоксами. Этого мы ему не позволим. "Ликуд" настаивает на дальнейших сделках, ставящих под угрозу жизни граждан, мы продолжаем настаивать на том, что правила карантина обязательны для всех в равной степени".

Закон об увеличении штрафов за нарушение карантинных распоряжений был утвержден межминистерской комиссией по законодательству 3 ноября 2020 года. Согласно этому законопроекту, любое нарушение карантинных распоряжений карается штрафом в размере 10000 шекелей. 25 января законопроект был утвержден в первом чтении и передан на доработку в комиссию Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат Яаков Ашер ("Яадут а-Тора"). Бени Ганц требует утверждения закона без каких-либо изменений, а ультраортодоксы категорически против этого возражают.