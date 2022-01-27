Полиция задержала 19-летнего водителя по подозрению в преднамеренном наезде на велосипедиста

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 19-летнего жителя Ашдода по подозрению в причастности к ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Авария произошла в квартале "вав" днем ранее. Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили лежащим на дороге молодого мужчину, а рядом с ним электровелосипед. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Водитель, сбивший велосипедиста, скрылся.

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что аварии предшествовал конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом, и возникло подозрение, что наезд был преднамеренным.

Автомобиль, участвовавший в ДТП, был обнаружен недалеко от места аварии, однако водителя в нем не было. Позднее он был задержан. Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого до 2 февраля.