Айман Удэ вызван на допрос в полицию после жалобы Итамара Бен-Гвира
Глава Объединенного списка депутат Кнессета Айман Удэ был вызван на допрос в полицию в связи с инцидентом в больнице "Каплан", где он толкнул лидера партии "Оцма Иегудит" депутата Итамара Бен-Гвира.
Напомним, инцидент произошел в октябре минувшего года. Бен-Гвир и Удэ встретились у постели Микдад Кауасмэ, осужденного за террор, и переведенного в больницу из тюремной камеры после ухудшения здоровья вследствие голодовки.
Бен-Гвир был в ярости и требовал, чтобы Удэ ушел из больницы. Депутаты называли друг друга "террористами". В какой-то момент Удэ толкнул Бен-Гвира, после чего тот подал на Удэ жалобу в полицию.
После этого Удэ заявил, что "Бен-Гвир пытался причинить вред пациенту больницы".
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Итамар Бен-Гвир подал жалобу в полицию на Аймана Удэ после стычки в больнице
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