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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 14:57

Айман Удэ вызван на допрос в полицию после жалобы Итамара Бен-Гвира

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Айман Удэ вызван на допрос в полицию после жалобы Итамара Бен-Гвира

Глава Объединенного списка депутат Кнессета Айман Удэ был вызван на допрос в полицию в связи с инцидентом в больнице "Каплан", где он толкнул лидера партии "Оцма Иегудит" депутата Итамара Бен-Гвира.

Напомним, инцидент произошел в октябре минувшего года. Бен-Гвир и Удэ встретились у постели Микдад Кауасмэ, осужденного за террор, и переведенного в больницу из тюремной камеры после ухудшения здоровья вследствие голодовки.

Бен-Гвир был в ярости и требовал, чтобы Удэ ушел из больницы. Депутаты называли друг друга "террористами". В какой-то момент Удэ толкнул Бен-Гвира, после чего тот подал на Удэ жалобу в полицию.


После этого Удэ заявил, что "Бен-Гвир пытался причинить вред пациенту больницы".

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