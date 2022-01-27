Айман Удэ вызван на допрос в полицию после жалобы Итамара Бен-Гвира

Глава Объединенного списка депутат Кнессета Айман Удэ был вызван на допрос в полицию в связи с инцидентом в больнице "Каплан", где он толкнул лидера партии "Оцма Иегудит" депутата Итамара Бен-Гвира.

Напомним, инцидент произошел в октябре минувшего года. Бен-Гвир и Удэ встретились у постели Микдад Кауасмэ, осужденного за террор, и переведенного в больницу из тюремной камеры после ухудшения здоровья вследствие голодовки.

Бен-Гвир был в ярости и требовал, чтобы Удэ ушел из больницы. Депутаты называли друг друга "террористами". В какой-то момент Удэ толкнул Бен-Гвира, после чего тот подал на Удэ жалобу в полицию.

После этого Удэ заявил, что "Бен-Гвир пытался причинить вред пациенту больницы".