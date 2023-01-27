Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В четверг, 26 января, в 23:59 в Ашкелоне и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, которые были перехвачены войсками ПВО.

При этом военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что были активированы две системы ПРО "Железный купол".

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В Израиле полагают, что ракетный обстрел был осуществлен боевиками "Исламского джихада".

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После ракетного обстрела из Газы мэр Ашкелона Томер Глам обратился к жителям с просьбой строго следовать рекомендациям Службы тыла. Он также сказал, что все городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

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2023-й год.

Январь. 2 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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2022-й год.

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Декабрь. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.

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Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Май. Обстрелов не было.

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Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь-март. Обстрелов не было.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.