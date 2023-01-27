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    В Израиле

    Теракт в Иерусалиме; пятеро погибших, террорист ликвидирован

    время публикации: | последнее обновление:
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    Flash90

    В пятницу, 27 января, около 20:15, террорист, находившийся в машине, открыл огонь по израильтянам возле синагоги на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме.

    По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пять человек погибли (четверо мужчин и женщина). Еще трое раненых доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим", среди них – 70-летняя женщина в критическом состоянии. .

    Террорист был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции из отделения Шофат.

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    На месте теракта вызваны крупные силы полиции, туда же прибыл командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Турджеман.

    Производится оценка ситуации на месте происшествия, полиция устанавливает, действовал ли террорист в одиночку.

    Информация уточняется.

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