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    В Израиле

    МИД: посольство в Таиланде добивается, чтобы музыкантам группы "Би-2" разрешили вернуться в Израиль

    время публикации: | последнее обновление:
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    Концерт
    Фото: Алекс Ханин

    Музыкантов группы "Би-2", задержанных на таиландском острове Пхукет за выступление без соответствующего разрешения, приговорили к штрафу в размере 95 долларов и депортации из страны.

    Из семи задержанных в Таиланде участников группы у четверых имеется израильское гражданство.

    Израильский сайт "Мако" пишет, что сотрудники внешнеполитического ведомства России оказывают давление на коллег в Таиланде в стремлении "заполучить оппозиционных музыкантов".

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    Из всей группы только Егор Бортник въехал в Таиланд по израильскому паспорту. И, как пишет "Мако", поэтому есть опасения, что Израилю будет крайне сложно заниматься делами остальных трех израильтян.

    В министерстве иностранных дел Израиля сообщили сайту "Мако", что проблемой занимается посольство Израиля в Таиланде. "Министерство иностранных дел прилагает усилия для того, чтобы израильские граждане могли как можно быстрее вернуться домой", – говорится в ответе МИДа.

    Музыкантов группы "Би-2" задержали на таиландском острове Пхукет 25 января. Если первый концерт ансамбля в рамках текущей таиландской гастроли, 22 января в Паттайе, прошёл без эксцессов, то после выступления в клубе "Illusion" на Пхукете участников ансамбля задержали правоохранительные органы. У въехавших в страну в качестве туристов музыкантов не было разрешения на работу.

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    У лидеров группы, Левы и Шуры Би-2 (настоящие имена – Егор Бортник и Александр Уман), есть сразу несколько паспортов – в том числе Австралии и Израиля. В России концерты "Би-2" сейчас фактически запрещены после того, как музыканты отказались высказываться в поддержку войны в Украине и выступать под баннерами с буквой "Z". После того, как Лева Би-2 написал в Instagram, что "Россия перечеркнула все свои достижения", его обвинили в "негативных высказываниях в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти", в мае 2023 года министерство юстиции РФ присвоило музыканту статус иностранного агента.

    Оппозиционно настроенные российские артисты не впервые сталкиваются с проблемами при организации своих выступлений в Таиланде. Две недели назад в стране были отменены концерты стендап-комика, экс-резидента Comedy Club Руслана Белого. Спустя несколько дней та же судьба постигла Максима Галкина – его выступления в Паттайе и на Пхукете также не состоялись. И Белый, и Галкин тоже признаны в России иноагентами.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 Января 2024
    Группу "Би-2" задержали в Таиланде и угрожают депортировать
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