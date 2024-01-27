Ади Мизрахи, обвиняемый в убийстве Юрия Волкова, подал просьбу о немедленном освобождении из-под стражи

По информации телеканала "Кан-11", Ади Мизрахи, обвиняемый в убийстве Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне осенью 2022 года, подал просьбу о немедленном освобождении из-под стражи.

По информации телеканала, эта просьба была подана после того, как спустя год после подачи обвинительного заключения против Мизрахи, прокуратура вернула дело полиции на доследование.

Корреспондент телеканала Шели Тапиро сообщила, что недавно состоялась встреча между сотрудниками прокуратуры и адвокатом обвиняемого, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с доказательной базой обвинения и в том числе с результатами вскрытия тела убитого. После этой встречи прокуратура вернула дело полиции на доследование.

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22 декабря 2022 года в окружной суд в Тель-Авиве прокуратурой было подано обвинительное заключение против 23-летнего Ади Мизрахи, жителя Холона. Он обвинялся в умышленном убийстве 52-летнего Юрия Волкова. Отмечалось, что Мизрахи убил Волкова "без какой-либо реальной причины".

В обвинительном заключении было сказано: вечером 23 ноября 2022 года Юрий Волков и его супруга Елена шли по одной из улиц Холона, когда они переходили пешеходный переход на зеленый свет рядом с ними проехал на мотоцикле Мизрахи, который следовал на высокой скорости по пешеходному переходу, нарушая правила. Елена сфотографировала Мизрахи на свой мобильный телефон, после они с Юрием пошли каждый в свою сторону. Мизрахи заметил, что Елена его фотографировала, последовал за ней, преградил ей дорогу и в угрожающей форме потребовал, чтобы она удалила сделанное ею фото. В этот момент Юрий, заметив происходящее, подошел к месту происшествия и спросил Мизрахи: "Что случилось?" Юрий встал между Еленой и Мизрахи и спросил "Что тебе надо?" и предложил ему следовать своим путем. В ответ Мизрахи вытащил острый предмет и ударил им Юрия в сердце. В обвинении сказано, что удар был нанесен с целью убить человека. Сразу после этого Мизрахи скрылся с места происшествия на мотоцикле на большой скорости. После Юрий Волков сделал несколько шагов, потерял сознание и был доставлен в больницу, где примерно через час врачи констатировали его смерть.

Прокуратура отмечала, что Ади Мизрахи впоследствии пытался уничтожить улики.

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В обвинительном заключении было упомянуто также о том, что Ади Мизрахи постоянно носил с собой холодное оружие и при этом говорил одному из своих знакомых, что "боится кого-нибудь зарезать". По мнению прокуратуры, это свидетельствует о состоянии обвиняемого перед убийством.

Ади Мизрахи было предъявлено обвинение в убийстве по статье 300 (а), угрозах, сговоре с целью совершения преступления, уничтожении улик и воспрепятствовании судебному разбирательству.

19 декабря на судебном заседании адвокат Мизрахи заявил, что его клиент отказался от признательных показаний и утверждает, что толкнул Волкова рукой в грудь, после чего тот упал. По словам адвоката, некий острый предмет мог находиться в нагрудном кармане Волкова, и он мог поранить его после удара.

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Отчет полиции

21 декабря 2022 года полиция объявила о завершении расследования по делу об убийстве в Холоне 23 ноября 52-летнего Юрия Волкова. Прокуратура намерена 22 декабря предъявить обвинение 23-летнему Ади Мизрахи, жителю Холона, и ходатайствовать о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.

Следствием установлено, что 23 ноября 2022 года в 18:27 Ади Мизрахи выехал от дома (на улице Йотват в Холоне) на своем скутере (ранее сообщалось, что это был макси-скутер Yamaha TMAX – симбиоз мотоцикла и скутера), примерно через две минуты после этого на перекрестке улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне он столкнулся на пешеходном переходе с Юрием Волковым и его женой, нанес Волкову смертельное ранение ножом в сердце, затем вернулся домой и попытался вместе с сообщниками скрыть улики. На допросе через три дня после убийства Мизрахи признался в совершенном убийстве и рассказал, как убил Волкова.

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В ходе допроса Ади Мизрахи утверждал, что вечером 23 ноября ехал к своей девушке, которая ранее направилась с щенком к ветеринару, чтобы сделать ему прививку. По его словам, он подъехал к перекрестку Йосефталь-Эйлат в Холоне, пересек пешеходный переход на своем скутере, а затем остановился на красный сигнал светофора, в это время он заметил, как женщина снимает его камерой своего мобильного телефона, после чего она и сопровождавший ее мужчина пошли в разные стороны. Мизрахи говорит, что подъехал к женщине и вступил с ней в спор, преследуя ее на скутере. Волков, заметив происходящее, вернулся, подошел к ним, спросил "что случилось" и потребовал, чтобы Мизрахи убирался. В ответ, по данным следствия, Мизрахи вытащил нож (или иной острый предмет), нанес один удар Волкову в сердце и скрылся с места происшествия. Волков потерял сознание, его доставили в больницу "Вольфсон", где врачи констатировали его смерть.

Следствие установило, что после убийства Мизрахи поехал по шоссе "Аялон" в южном направлении, где он встретился с человеком, который был должен ему деньги. Оттуда он отправился в Яффо, где встретился с другом, после чего вернулся домой, где из сообщений новостных сайтов узнал, что мужчина, которого он ударил ножом, умер. Затем он вновь отправился к своему другу в Яффо и попросил помощи в избавлении от скутера. Другого друга Мизрахи попросил купить ему новый сотовый телефон и принести домой скипидар, чтобы стереть следы со скутера.

Утром 24 ноября, после выяснения личности подозреваемого, было установлено оперативное дежурство около его дома на улице Йотват в Холоне. Примерно в 16:00 подозреваемый вышел из дома, вывел свой скутер со двора, завел его, положил шлем на сиденье и вернулся в дом. Затем к дому подъехали двое мужчин на скутере, один из них забрал скутер подозреваемого. Предполагаемые сообщники подозреваемого были задержаны. Когда полицейские вошли в дом подозреваемого, на них напала собака опасной породы, которая укусила одного из сотрудников полиции. Был открыт огонь по собаке на поражение. В результате выстрела была легко ранена подруга подозреваемого.

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Полиция опубликовала видеозапись, иллюстрирующую этот отчет.