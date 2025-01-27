Ганц призвал к расширению наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана

В понедельник, 27 января, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: ""Хизбалла" нарушает каждый день соглашение о прекращении огня. Вместо того, чтобы говорить об отступлении, надо расширить наземные действия".

"Я поддерживаю Нетаниягу в его твердости в выполнении соглашения с ХАМАСом. Чем быстрее мы реализуем сделку, тем меньше времени наши граждане будут в аду в Газе. Вместе с тем, я обеспокоен тем, как решаются проблемы тех, кто возвращается из плена ХАМАСа. Этому надо уделить особое внимание", – заявил Ганц.

Далее лидер "Махане Мамлахти" сказал: "Исправление ситуации в регионе потребует времени, десятилетие. В Газе мы только начали. Необходимо требовать устранения ХАМАСа от власти в секторе, демилитаризации в секторе, и международного решения по вопросу о контроле за ситуацией в секторе. Израиль должен сохранить военный контроль за происходящим".

Бени Ганц также заявил: "Необходимо прекратить раскол в израильском обществе. Левин, который несет ответственность за хаос, стоивший нам жизней людей, продолжает раскалывать народ. Я поздравляю Ицхака Амита с избранием на пост главы Верховного суда, Ноама Солберга – с избранием на должность его заместителя, и говорю министру Левину – "Или работай с ними, или положи ключи на стол, извинись перед народом Израиля и дай кому-либо другому делать дело"".