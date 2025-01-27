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Израиль

Минобороны: разминирование на Голанских высотах, около границы с Сирией будут слышны взрывы

Голаны
Минобороны
время публикации: 27 января 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 08:40
Минобороны: разминирование на Голанских высотах, около границы с Сирией будут слышны взрывы
Michael Giladi/Flash90

Управление по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов при министерстве обороны Израиля сегодня, 27 января, проведет операции по разминированию в районе Эйн-Зиван на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией.

В официальном сообщении отмечается, что в указанном районе будут слышны взрывы и видны клубы дыма.

Граждан просят не беспокоиться, речь идет о плановых действиях.

Израиль
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