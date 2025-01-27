Минобороны: разминирование на Голанских высотах, около границы с Сирией будут слышны взрывы

Управление по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов при министерстве обороны Израиля сегодня, 27 января, проведет операции по разминированию в районе Эйн-Зиван на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией.

В официальном сообщении отмечается, что в указанном районе будут слышны взрывы и видны клубы дыма.

Граждан просят не беспокоиться, речь идет о плановых действиях.