Полиция демонтировала в Яффо 60 "пиратских" камер видеонаблюдения

Полиция и мэрия Тель-Авива провели в Яффо совместную операцию против незаконной установки в общественном пространстве камер видеонаблюдения и захвата общественных парковок.

В операции были задействованы полицейские Яффского отделения полиции и пограничники.

В ходе операции были демонтированы и конфискованы 60 видеокамер, установленных с нарушением закона о частной жизни, а также удалены различного вида заграждения с общественных парковок.