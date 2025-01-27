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Израиль

Полиция демонтировала в Яффо 60 "пиратских" камер видеонаблюдения

Полиция
Тель-Авив
время публикации: 27 января 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 20:03
Полиция демонтировала в Яффо 60 "пиратских" камер видеонаблюдения
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и мэрия Тель-Авива провели в Яффо совместную операцию против незаконной установки в общественном пространстве камер видеонаблюдения и захвата общественных парковок.

В операции были задействованы полицейские Яффского отделения полиции и пограничники.

В ходе операции были демонтированы и конфискованы 60 видеокамер, установленных с нарушением закона о частной жизни, а также удалены различного вида заграждения с общественных парковок.

Израиль
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