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NEWSru.co.il :: В Израиле27 июля 2021 г., 08:56

Дери: "70% репатриировавшихся в последние десять лет из бывшего СССР не являются евреями"

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Дери: "70% репатриировавшихся в последние десять лет из бывшего СССР не являются евреями"

Глава партии ШАС Арье Дери выступил с резкими нападками на правительство, обвинив его в "уничтожении еврейского характера государства". Помимо прочего, Дери заявил, что главной фигурой в этом процессе является министр финансов, глава НДИ Авигдор Либерман. "Никто не заметил как помимо всего прочего, он получил контроль за "Нативом" и превратил его в отделение НДИ", - заявил Дери. Он добавил: "70% репатриантов из бывшего СССР, приехавшие в последние десять лет, не являются евреями. Идет процесс насаждения ассимиляции и утраты еврейского характера государства"., - сказал глава ШАС.

В ответ депутат Кнессета Алекс Кушнир (НДИ) порекомендовал Дери "прекратить расистские и оскорбляющие достоинство высказывания, которые уже давно неуместны в израильском обществе". "В мире "по Арье Дери", всякий, кто отличен от него, - не еврей, а ассимилированный, гой и ненавистник Израиля. Мир "по Арье Дери" единообразен, и всё, что не укладывается в его мировоззрение, обязательно направлено на "стирание еврейской идентичности". Если и есть кто-то, кто увеличивает религиозный раскол в Государстве Израиль явным и расистским образом, так это Дери", - заявил глава финансовой комиссии Кнессета Кушнир.


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