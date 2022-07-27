Опубликован отчет госконтролера по действиям силовых структур во время операции "Страж стен"

В среду, 27 июля, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал специальный отчет о работе правоохранительных органов во время антитеррористической операции "Страж стен", проводившейся в секторе Газы в мае 2021 года. Речь идет о действиях полиции и спецслужб на израильской территории, где в это время происходили массовые беспорядки и столкновения между арабским и еврейским населением.

В отчете сказано, что было задокументировано 520 инцидентов, в которых участвовали около 6000 арабских граждан, и в результате чего погибли трое мирных жителей и сотни получили ранения (в том числе 306 сотрудников полиции). Было арестовано около 3200 человек, из них 240 евреев.

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"Анализ событий во время операции "Страж стен" указывает на существенные ошибки в деятельности полиции – до и во время событий, в процессе подготовки к масштабным беспорядкам вообще и в смешанных городах в частности. Были обнаружены сбои в распределении обязанностей между полицией и ШАБАКом в процессе сбора информации и наблюдения за общественным порядком и во взаимодействии между организациями в этой сфере, что способствовало возникновению значительных пробелов в разведданных и отразилось на тех событиях. Сбои также возникли в подготовке полиции к беспорядкам и в том, как она фактически справлялась с задачами правоохранительной деятельности в смешанных городах во время рутинной работы", – сказано в отчете госконтролера.

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Далее в документе говорится: "Эти недочеты, естественно, затрудняют борьбу с преступностью и поддержание общественного порядка в спокойное время, и они имеют своего рода фиксацию негативной отправной точки для борьбы с будущими беспорядками, если они произойдут. По этой причине недочеты и ошибки требуют тщательного и глубокого осмысления особенно в сфере формирования силовых подразделений и их эксплуатации в системе безопасности в целом и в полиции в частности.

Выводы этого отчета и ряд обстоятельств, при которых действует полиция, обязывают премьер-министра и министра внутренней безопасности, а через них израильское правительство, полицию, ШАБАК и всю систему безопасности рассмотреть ряд ключевых вопросов:

1) Способность полиции справляться с массовыми беспорядками – события "Страж стен" поставили вопрос о способности полиции реагировать на масштабные инциденты в нескольких местах одновременно.

2) Разведданные – чтобы разведка была эффективной, данные должны доходить до сотрудников полиции на местах. В этом контексте требуется систематическая работа – чтобы обеспечить поток информации всем релевантным потребителям.

3) Резервные силы – беспорядки во время операции "Страж стен" выявили значительную уязвимость резервных сил пограничной службы. Если есть намерение полагаться на эти силы при решении проблем внутренней безопасности, требуется значительная работа по наращиванию их мощи в различных аспектах.

4) Взаимодействие – взаимодействие между различными силовыми структурами в отношении решения внутренних проблем безопасности неупорядоченно и недостаточно эффективно. Это особенно очевидно во взаимоотношениях полиции и ШАБАКа. Очевидно, что требуется реформация полномочий различных органов, средств, снаряжения и порядка сил, находящихся в их распоряжении, распределения обязанностей между ними, установление рабочих процедур и построение механизмов сотрудничества, которые обеспечат информированную и скоординированную деятельность по решению проблем внутренней безопасности.

5) Операционный план, основанный на подкреплении – в рамках решения задач полиции и правоохранительных органов в целом, и в смешанных городах в частности, план с использованием подкреплений широко применяется в качестве решения недостатка основных сил. Эта модель может служить временным решением в чрезвычайных обстоятельствах, а не основным и долгосрочным решением проблемы. Зависимость от подкреплений на постоянной основе наталкивает на мысль о том, адекватны ли возможности, соответствующих подразделений, задачам, с которыми они сталкиваются".

Государственный контролер Матаньягу Энгельман подчеркивает: "Жестокие беспорядки в ходе событий во время операции "Страж стен" выявили существенные проблемы в работе полиции. В результате чего, был нанесен серьезный ущерб личной безопасности граждан страны. Сотрудники правоохранительных органов должны работать над допущенными ошибками, чтобы предотвратить их повторение. Мы обязаны восстановить чувство безопасности граждан Израиля".