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    В Израиле

    Шакед и Хендель объединяются, "Ликуд" готовится к праймериз, ультраортодоксы требуют минфин

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    Шакед и Хендель объединяются,
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Переговорные группы партий "Ямина" и "Дерех Эрец" продолжают подготовку к подписанию окончательного соглашения о совместном участии в выборах в Кнессет 25-го созыва.

    Детали соглашения не разглашаются, однако, скорее всего, в договоре будет сказано, что партии призывают к созданию широкого правительства национального единства. Так Шакед и Хендель смогут обойти главный вопрос, препятствующий подписанию соглашения: возможность будущего союза с "Ликудом" и с Биньямином Нетаниягу. В то время как Шакед готова войти в коалицию с Нетаниягу, Хендель категорически отвергает такую возможность.

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    Ожидается, что заявление о формировании совместного списка будет сделано вечером 27 июля. Сайт "Сругим" опубликовал предположительное распределение мест в этом списке: 1. Айелет Шакед. 2. Йоаз Хендель. 3. Представитель "Байт Иегуди". 4. Цви Хаузер. 5. Ширли Пинто.

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    Заместитель министра по делам религий Матан Каана не вошел в список. По его словам, голосование за этот список – это голос за Биньямина Нетаниягу. "Я не готов быть в списке, который вернет Нетаниягу к власти", – заявил Каана. По его утверждению, у Шакед с Хенделем существует договоренность, согласно которой после выборов она сможет поддержать коалицию во главе с Нетаниягу.

    Сам Каана продолжает искать список, в составе которого он сможет баллотироваться в Кнессет. Ранее на этой неделе он встречался с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом.

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    Поздно вечером 26 июля был опубликован список кандидатов на праймериз в "Ликуде". Накануне стало известно, что на место в тель-авивском округе баллотируется Йонатан Урих, один из недавних советников Биньямина Нетаниягу. Также баллотируются бывшая депутат Шули Муалем, сын покойного премьер-министра Гилад Шарон и бывший главный редактор "Исраэль а-Йом" Боаз Бисмут. Одновременно продолжается обсуждение кандидатур, которые могут быть кооптированы в предвыборный список. 27 июля радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что Нетаниягу ведет переговоры с адвокатом Ционом Амиром.

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    В ультраортодоксальном блоке "Яадут а-Тора" продолжается конфликт между главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни и главой "Агудат Исраэль" Исраэлем Гольдкнопфом. Гафни требует оставить за ним пост главы единого списка, а также предоставить его партии 60% мест в списке. В ответ Гольдкнопф заявил, что потребует пост министра финансов в будущем правительстве. В ультраортодоксальной среде убеждены, что две партии будут баллотироваться вместе.

    В МЕРЕЦ обсуждают публикацию о проблематичном назначении Ури Заки, мужа министра экологии Тамар Зандберг, на должность главы "Института Герцля". Несмотря на критику, Заки заявил, что намерен баллотироваться на праймериз в предвыборный список партии.

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