"Дело йеменских детей": начались работы по вскрытию могилы ребенка, пропавшего в 1948 году

В среду, 27 июля, на кладбище Нахалат Ицхак начались работы по вскрытию могилы Йосефа Меламеда – одного из йеменских детей, пропавшего в 1948 году.

Тогда матери ребенка сообщили, что ее сын умер в больнице. Тела она не видела. Спустя годы женщина получила на имя сына письмо с призывом в ЦАХАЛ. После того, как семья обратилась в МВД, им был передан документ, в котором указывалось, что Йосеф Мелами покинул страну в 1963 году. С тех пор семья добивалась эксгумации тела – чтобы убедиться, что в могиле, на которой написано имя Йосефа Меламеда, действительно захоронен он.

Это вторая попытка вскрытия могилы в деле о пропаже йеменских детей. В мае этого года на кладбище Сгула в Петах-Тикве по решению суда была вскрыта могила годовалого мальчика, похороненного в 1952 году. Эксперты института судебной медицины должны были провести анализ ДНК останков. Однако под могильной плитой были обнаружены признаки двух захоронений. Теперь для проведения эксгумации необходимо еще одно судебное решение, которое до сих пор не было получено.

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Таким образом, если при вскрытии могилы Йосефа Меламеда не будут обнаружены признаки других захоронений, это будет первая эксгумация в истории о йеменских детях.

Трагические события, получившие название "Дело йеменских детей", произошли в 1948-1950 годах, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли в палаточных лагерях или в так называемых "маабарот" (временных поселках). Йеменские семьи в основном были многодетными, и тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями, в основном болезнями пищевода.

В то время в Израиле свирепствовала эпидемия полиомиелита. Поскольку полиомиелит – инфекционное заболевание, при малейшем подозрении детей изолировали и отправляли в изоляторы и в больницы. Зачастую – без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям часто сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили. Большинство родителей не присутствовали на похоронах и не получали свидетельства о смерти. Как выяснилось позже, многие дети действительно умирали в больницах, однако практически никто не занимался поисками семей выживших "безымянных" детей, и их переводили в санатории общества ВИЦО, где отдавали на усыновление.

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Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей, в основном младенцы восточного происхождения. Две трети этих детей – выходцы из йеменских семей.

Три государственные комиссии, занимавшиеся расследованием дела в 1968, 1995 и 2001 годах пришли к выводу, что имела место халатность и пренебрежение, но не было злого умысла (похищения детей с целью их передачи на усыновление бездетным ашкеназским парам).

В феврале 2021 года правительство приняло решение о выплате компенсаций семьям 1050 детей йеменских евреев, пропавших без вести с 1948 по 1950 год. На выплаты компенсаций будет выделено 162 миллиона шекелей.

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Каждая семья ребенка, факт смерти которого был подтвержден, и которая не получила уведомление о смерти, получит 150 тысяч шекелей. Семьи детей, следов которых отыскать не удалось, получат 200 тысяч шекелей компенсации.

Компенсация будет выплачиваться только после подписания семьями отказа от каких-либо дополнительных претензий и без признания государством вины (ex gratia). Поскольку в большинстве случаев родители детей уже скончались, компенсация будет распределяться в том числе между наследниками родителей. Сумма выплаты будет распределяться в равных частях между братьями/сестрами пропавшего ребенка. Если родители еще живы, они получат две доли, тогда как братья/сестры – по одной доле компенсации.