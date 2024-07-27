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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил, что в Мадждаль-Шамсе разорвалась ракета, выпушенная с территории южного Ливана

время публикации: 27 июля 2024 г., 19:14 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:26
ЦАХАЛа подтвердил, что в Мадждаль-Шамсе разорвалась ракета, выпушенная с территории южного Ливана
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в Мадждаль-Шамсе разорвалась ракета, выпушенная террористами с территории южного Ливана.

На место прибыли крупные силы "Маген Давид Адом": эвакуационные вертолеты, машины скорой помощи и машины интенсивной терапии.

По предварительным сообщениям, не менее девяти человек находятся в критическом состоянии. Пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет.

По предварительным данным, в результате обстрела ракета разорвалась на футбольном поле, рядом с детсткой площадкой, где в это время находились дети.

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