За минувший день истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических объектов в секторе Газы, в том числе военные инфраструктуры и здания.

Была атакована и уничтожена пусковая ракетная площадка в районе Зайтуна, откуда террористы готовились обстреливать израильские населенные пункты

В Хан-Юнисе бойцы 7-й бригады под командованием 98-й дивизии осуществили атаку на террористические инфраструктуры одновременно над и под землей, обнаружив большое количество оружия: гранатометы, гранаты, автоматы Калашникова и другую военную технику. В ходе операции была выявлена и уничтожена с помощью ВВС группа террористов.

В районе Рафаха бойцы "Гивати" и 401-й бригады под командованием 162-й дивизии атаковали ряд военных объектов, обнаружив запасы оружия и ликвидировав группы террористов в ближнем бою.