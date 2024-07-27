x
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в центре ХАМАСа на территории школы "Хадиджа" в Газе

время публикации: 27 июля 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 14:09
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в центре ХАМАСа на территории школы "Хадиджа" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 27 июля, истребители ВВС ЦАХАЛа, получив соответствующие разведданные от военной разведки (АМАН), общей службы безопасности (ШАБАК) и южного командования, атаковали террористов, находившихся в центре управления силами ХАМАСа.

Центр был размещен в районе школы "Хадиджа" в центре сектора Газы. На его территории находилось и производилось большое количество оружия, также здесь планировались теракты, направленные против военнослужащих ЦАХАЛа и государства Израиль.

При подготовке к атаке ЦАХАЛ принял меры, чтобы минимизировать ущерб, причиняемый мирному населению Газы: было выбрано оружие, подходящее для данного вида боевой операции, получена дополнительная информация о месте, где она будет проведена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2024

295-й день войны в Израиле. Хронология событий