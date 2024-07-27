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Израиль

В Исауийе пограничник открыл огонь по подозрительному автомобилю, тяжело ранив водителя

время публикации: 27 июля 2024 г., 02:57 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 05:25
В Исауийе пограничник открыл огонь по подозрительному автомобилю, тяжело ранив водителя
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 27 июля в Исауийе, на севере Иерусалима, пограничная полиция проводила очередную операцию по поддержанию порядка в этом арабском населенном пункте.

Во время проведения операции в сторону бойцов пограничной полиции одним из местных жителей был направлен автомобиль. Один из бойцов открыл огонь по автомобилю, тяжело ранив водителя.

Раненый доставлен в больницу. Никто из бойцов пограничной полиции не пострадал.

По данному инциденту начато расследование.

Израиль
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